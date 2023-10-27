По данным Student Agency Travel, авиабилеты на зимний сезон стоят на 16% дороже, чем в прошлом году, и примерно на 25% дороже по сравнению с 2019 годом. «Мы по-прежнему рекомендуем бронировать билеты заблаговременно, пока еще есть свободные места, чтобы получить лучшую цену», — говорит директор по продажам Student Agency Travel Мартина Грнчиржова.

Аналогичный уровень цен на билеты наблюдается и на сайте kiwi.com. По словам пресс-секретаря Даниэлы Хованцовой, клиенты платят на 15% больше, чем в прошлом году. «По сравнению с предрождественским 2019 годом пока речь идет о повышении цен на 30% на декабрьские рейсы и на 20% на рейсы в оставшуюся часть зимы», — добавила она.

В то время как Student Agency Travel и kiwi.com отмечают сопоставимый с прошлым годом спрос на билеты, портал Letuska.cz сообщил, что интерес к перелетам вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. «Люди не боятся покупать билеты за несколько месяцев вперед. Количество мест на рейсах из Праги по-прежнему ограничено, несмотря на новые стыковки, и они быстро раскупаются. В этом контексте мы также наблюдаем рост продаж на дальнемагистральные направления из Мюнхена», — сказал Йозеф Трейбал, директор портала Letuška.cz.

«По нашим оценкам, продажи будут на уровне 75% от 2019 года», — сказала Грнчиржова. По мнению Трейбала, снижение интереса связано с тем, что предложение рейсов не достигло уровня 2019 года.

По данным Student Agency Travel, Канкун и Дубай потеряли позиции в рейтинге популярных направлений, в то время как интерес к Шри-Ланке и Пхукету растет. По данным Kiwi.com, наибольший рост интереса наблюдается к таким направлениям, как Сейшельские и Мальдивские острова. В Европе традиционно наиболее популярными направлениями являются Лондон, Рим, Париж и Барселона.

По словам Грнчиржовой, на продажи индивидуальных билетов на зимний сезон прошлого и нынешнего года влияет и тот факт, что туристические агентства начали продавать туры на экзотические направления с прямыми рейсами из Чехии. «Возможно, некоторые из наших клиентов решили воспользоваться этим продуктом», — добавила она.

Генеральный директор компании Čedok Станислав Земан недавно заявил, что продажи туров в настоящее время на 90% выше, чем в прошлом году. В туристическом агентстве Invia продажи туров на осень и зиму выросли на 40% по сравнению с прошлым годом.