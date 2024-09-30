В Шпиндлерув-Млине уже начали покрывать склоны снегом
15 ноября 2024
16:30
216
На горнолыжном курорте Крконоше в Шпиндлерув-Млине запустили снегогенераторы и интенсивно готовятся к началу лыжного сезона этого года, включая официальное открытие Špindl SkiOpening, которое состоится в субботу 7 декабря. Ски-пассы на всю зиму уже поступили в продажу по цене от 790 чешских крон. Другие курорты в Крконоше также готовятся к зимнему сезону.
«На прошлой неделе мы протестировали оборудование для снегогенерации на нашем курорте, и нынешние ночные морозы позволили нам провести первую серию снежных работ. В ночь с понедельника на вторник и со вторника на среду мы запустили снежные пушки на склонах в Святом Петре и Громовке. В верхних частях склонов все еще наблюдается инверсия, то есть температура около нуля, часто даже выше, когда невозможно положить снег, а в нижних частях — около 4-5 градусов ниже нуля», — сказал директор горнолыжного курорта Шпиндлерув-Млин Рене Хронеш.
На курорте уже началась предварительная онлайн-продажа однодневных и многодневных ски-пассов на весь горнолыжный сезон через программу лояльности Gopass. Цены разнообразны и начинаются от 790 чешских крон.
Пожар на канатной дороге не помешает началу сезона
SkiResort Černá hora — Pec планирует начать работу в конце ноября — начале декабря. Лыжный сезон в горах Крконоше обычно начинается раньше всего на горнолыжном курорте Черна Гора.
«Точная дата будет зависеть от природных условий, а пока мы ждем погоды, чтобы запустить производство снега», — сказала пресс-секретарь курорта Зина Плхова, добавив, что работа канатной дороги Черной горы, которая была повреждена пожаром на прошлой неделе, не находится под угрозой.
«На прошлой неделе у нас должна была быть плановая остановка, но из-за пожара она была перенесена на следующие выходные, 16 и 17 ноября. Но огонь не повредил само подъемное оборудование, технология не была затронута, так что в этом плане ущерба нет. Сейчас мы интенсивно восстанавливаем и чистим коридор доступа к платформе канатной дороги, чтобы 23 и 24 ноября можно было запустить канатную дорогу», — сказала Зина Плхова.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
13 НОЯБРЯ 2024
13031
13:00
11 НОЯБРЯ 2024
1380
15:00
10 НОЯБРЯ 2024
943
14:00
5 НОЯБРЯ 2024
19926
16:30
28 ОКТЯБРЯ 2024
1024
19:30
25 ОКТЯБРЯ 2024
5652
15:00
23 ОКТЯБРЯ 2024
1311
13:00
19 ОКТЯБРЯ 2024
2095
19:30
18 ОКТЯБРЯ 2024
1958
18:00
7 ОКТЯБРЯ 2024
1999
11:30
7 ОКТЯБРЯ 2024
5157
22:00
1 ОКТЯБРЯ 2024
13901
10:00
30 СЕНТЯБРЯ 2024
2213