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Вокзал имени Масарика в Праге будет закрыт на неделю

Новости и статьи
20 июля 2025
12:00
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В конце июля вокзал имени Масарика в Праге будет закрыт для пассажиров на неделю. Из-за ремонтных работ региональные поезда будут отправляться и прибывать на другие вокзалы, в частности на Главный. В первые выходные августа из-за технического обслуживания железнодорожного оборудования будет частично изменено расписание поездов на Главном вокзале.
В настоящее время поезда не ходят по виадуку Негрелли из-за модернизации пути в направлении Подбаба и Дейвице. Со 2 августа после перекрытия здесь возобновятся рейсы в направлении Кралуп-над-Влтавой, а с понедельника, 4 августа, — Кладно.

На вокзале имени Масарика ограничения начнутся в субботу, 26 июля, и закончатся вечером 1 августа, когда одновременно возобновится движение на модернизированном участке между Бубнами и Выставиште.

Модернизация, которая продолжается уже более года, затрагивает не только сам Масариков вокзал, но и прилегающие участки. Строители сообщают о завершении работ на путях под Крейцарком, а 1 августа закончатся ограничения под Витковом.

Продолжаются работы непосредственно на станции, где постепенно возводится новая платформа над путями. Кроме того, на улице На Флоренци рабочие строят крытые платформы у новых путей №8 и 9. Они будут открыты для пассажиров в середине декабря. Завершение модернизации, общая стоимость которой составляет почти четыре миллиарда крон, запланировано на август 2027 года.

Ограничения движения коснутся, в частности, региональных поездов, которые курсируют через Чески-Брод и Лису-над-Лабем в Колин. Они будут временно начинать и заканчивать свой маршрут на Главном вокзале.


Пассажирам рекомендуется перед поездкой ознакомиться с актуальной информацией на сайте ČD или в приложении Můj vlak.

Ремонт путей на Главном вокзале коснется не только отдельных региональных, но и междугородних и туристических маршрутов. Скоростной поезд Český ráj до Йичина и Торнова будет в исключительном порядке отправляться и заканчивать свой маршрут на Масариковом вокзале, скоростной поезд Cyklo Brdy через Бероун до Блатны и Cyklohráček до Сланеного — на станции Прага-Смихов. Поезд под названием Posázaví до Зруча-над-Сазавой будет отправляться со станции Прага-Вршовице.

Пассажиры с временными билетами ČD, выданными до станций Praha Masarykovo nádraží и Praha hlavní nádraží, могут получить у проводника или на стойках ČD замещающий проездной документ, который они смогут использовать для проезда на общественном транспорте на выбранных участках.
поезда вокзал Чехия
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