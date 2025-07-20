Вокзал имени Масарика в Праге будет закрыт на неделю

Новости и статьи 20 июля 2025 12:00 406

В конце июля вокзал имени Масарика в Праге будет закрыт для пассажиров на неделю. Из-за ремонтных работ региональные поезда будут отправляться и прибывать на другие вокзалы, в частности на Главный. В первые выходные августа из-за технического обслуживания железнодорожного оборудования будет частично изменено расписание поездов на Главном вокзале.