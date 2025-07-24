Туризм по-чешски: В Египте у супругов взорвался чемодан, заполненный пивом Kozel
24 июля 2025
15:00
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21 июля 2025 года в городе Хургада (Египет) произошел курьезный инцидент: у чешских туристов взорвался чемодан, наполненный банками пива Kozel. Делегат туристической компании, работающая в Египте этим летом, рассказала подробности происшествия и раскрыла повседневные сложности в работе с отдыхающими.
Многие думают, что работа делегата — сплошной праздник: солнце, экскурсии, отельные рестораны и морской пляж. На деле же постоянно возникают жалобы: кому-то не нравится еда, кто-то сетует на прохладное море или удаленность города, а кто-то — на теплое пиво.
Вопрос алкоголя беспокоит отдыхающих еще до вылета: можно ли вывозить с собой спиртное и в каком объеме. Туристы разделились на две группы: одни боятся закона и ограничиваются строго нормой, а другие — нет. Они верят, что «дезинфекция» перед едой спасет от кишечных проблем, и берут с собой чешскую сливовицу или бехеровку.
Как правило, в баре отеля по системе all inclusive подают только местный крепкий алкоголь, пиво и вино. Качество далеко от чешского стандарта: напиток разливают в пластиковые стаканчики по 100–200 мл, часто он уже теплый. Иногда остатки из прошлой порции просто доливают к новой, разные сорта смешивают между собой. Альтернативой является покупка бутылочного пива в магазинах при отеле, но оно платное и стоит заметно дороже.
Чемодан-бомба из Kozel
«Как раз на прошлой неделе мы разбирались с такой проблемой. Супруги везли в багаже более 20 банок пива Kozel, но не упаковали их, и при перемещении чемоданов в аэропорту банки взорвались. Запах пива стоял и в автобусе, и потом в отеле», — описывает она. Эту проблему тоже пришлось решать делегату. Однако не уборку после разлитого пива, а химчистку. Дело в том, что у супругов в чемодане не было ни одной вещи, которая не пропиталась бы пивом.
«Как раз на прошлой неделе мы разбирались с такой проблемой. Супруги везли в багаже более 20 банок пива Kozel, но не упаковали их, и при перемещении чемоданов в аэропорту банки взорвались. Запах пива стоял и в автобусе, и потом в отеле», — описывает она. Эту проблему тоже пришлось решать делегату. Однако не уборку после разлитого пива, а химчистку. Дело в том, что у супругов в чемодане не было ни одной вещи, которая не пропиталась бы пивом.
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