Туризм по-чешски: В Египте у супругов взорвался чемодан, заполненный пивом Kozel





Многие думают, что работа делегата — сплошной праздник: солнце, экскурсии , отельные рестораны и морской пляж . На деле же постоянно возникают жалобы: кому-то не нравится еда , кто-то сетует на прохладное море или удаленность города, а кто-то — на теплое пиво.

Вопрос алкоголя беспокоит отдыхающих еще до вылета: можно ли вывозить с собой спиртное и в каком объеме. Туристы разделились на две группы: одни боятся закона и ограничиваются строго нормой, а другие — нет. Они верят, что «дезинфекция» перед едой спасет от кишечных проблем, и берут с собой чешскую сливовицу или бехеровку.







Как правило, в баре отеля по системе all inclusive подают только местный крепкий алкоголь, пиво и вино. Качество далеко от чешского стандарта: напиток разливают в пластиковые стаканчики по 100–200 мл, часто он уже теплый. Иногда остатки из прошлой порции просто доливают к новой, разные сорта смешивают между собой. Альтернативой является покупка бутылочного пива в магазинах при отеле, но оно платное и стоит заметно дороже.



