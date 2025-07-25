На немецких дорогах в ближайшие выходные ожидаются крупные заторы





Ранее каникулы уже стартовали в девяти других землях из общего числа 16. Из-за этого многие семьи будут возвращаться домой именно в предстоящие выходные, что дополнительно усилит нагрузку на





Каникулы начинаются в пятницу для школьников северных федеральных земель: Берлина, Гамбурга, Бранденбурга, Мекленбурга-Передней Померании и Шлезвиг-Гольштейна.Ранее каникулы уже стартовали в девяти других землях из общего числа 16. Из-за этого многие семьи будут возвращаться домой именно в предстоящие выходные, что дополнительно усилит нагрузку на дороги , особенно на маршрутах с юга Европы на север.

Усилят дорожные сложности и многочисленные ремонтные работы: по всей Германии сейчас ремонтируется около 1250 участков автомагистралей. Самая сложная ситуация ожидается вечером в пятницу, утром в субботу и послеобеденное время в воскресенье. По возможности стоит планировать поездки на вторник, среду или четверг, чтобы избежать заторов.







Особенно интенсивное движение прогнозируется на дорогах, ведущих к Северному и Балтийскому морям, а также вокруг крупных городов — Берлина, Гамбурга и Мюнхена. На трассе между Дрезденом и Прагой также есть сложности: на чешской стороне у границы продолжаются ремонтные работы.