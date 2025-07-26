У чехов один из самых сильных паспортов в мире. Он открывает безвизовый доступ в 185 стран
26 июля 2025
14:00
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В ежегодном рейтинге Henley Passport Index, который оценивает силу паспортов, чешский паспорт занял седьмое место. Чехия делит это место с четырьмя другими странами, граждане которых могут путешествовать без визы в 185 из 227 стран. Сингапур подтвердил свою победу, а европейские и наиболее развитые азиатские страны заняли другие лидирующие позиции.
Индекс паспортов Henley составляет рейтинг 199 стран по количеству направлений, которые их владельцы могут посещать без визы. Рейтинг составляется ежегодно с 2005 года на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (МАВТ), оцениваемой компанией Henley & Partners. The Independent опубликовала результаты этого года.
Сингапур сохранил за собой первое место в прошлогоднем рейтинге. Этот город-государство в Юго-Восточной Азии может похвастаться самыми сильными паспортами, которые дают его гражданам право посещать в общей сложности 193 страны без визы.
Япония и Южная Корея делят второе место, предлагая в общей сложности 190 вариантов безвизового въезда, а семь стран заняли третье место. Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Испания заняли бронзовые места. Их владельцы имеют безвизовый доступ к 189 странам.
Австрийский, бельгийский, люксембургский, голландский, норвежский, португальский и шведский паспорта занимают четвертое место с 188 направлениями без визы.
Греческий, новозеландский и швейцарский паспорта занимают пятое место (187 направлений), британский — шестое (186 направлений). Чешский паспорт занял седьмое место вместе с австралийским, венгерским, мальтийским и польским паспортами. С ними можно путешествовать без визы по 185 направлениям.
На восьмом месте находятся проездные документы Канады, Эстонии и Объединенных Арабских Эмиратов (184 направления), на девятом — паспорта Хорватии, Латвии, Словакии и Словении (183 направления). На десятом месте — Исландия, Литва и Соединенные Штаты Америки (182 направления).
Афганистан занимает последнее место
Рейтинг самых сильных паспортов меняется каждый год. Например, британские паспорта были самыми сильными в мире с 2013 по 2015 год, но их позиции систематически ухудшаются после Brexit. В США также наблюдалось снижение. Чешские паспорта сохранили свои позиции с прошлого года.
Самым слабым из протестированных паспортов является Афганистан, с доступом к 25 странам без визы. В Сирии, Ираке, Йемене, Сомали и Пакистане дела обстоят ненамного лучше.
«Ваш паспорт — это уже не просто проездной документ, а отражение дипломатического влияния и международных отношений вашей страны», — заявил Юрг Штеффен из Henley & Partners по поводу рейтинга, добавив, что в эпоху растущего неравенства и геополитической неопределенности стратегическая мобильность важна как никогда.
Сингапур сохранил за собой первое место в прошлогоднем рейтинге. Этот город-государство в Юго-Восточной Азии может похвастаться самыми сильными паспортами, которые дают его гражданам право посещать в общей сложности 193 страны без визы.
Япония и Южная Корея делят второе место, предлагая в общей сложности 190 вариантов безвизового въезда, а семь стран заняли третье место. Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Испания заняли бронзовые места. Их владельцы имеют безвизовый доступ к 189 странам.
Австрийский, бельгийский, люксембургский, голландский, норвежский, португальский и шведский паспорта занимают четвертое место с 188 направлениями без визы.
Греческий, новозеландский и швейцарский паспорта занимают пятое место (187 направлений), британский — шестое (186 направлений). Чешский паспорт занял седьмое место вместе с австралийским, венгерским, мальтийским и польским паспортами. С ними можно путешествовать без визы по 185 направлениям.
На восьмом месте находятся проездные документы Канады, Эстонии и Объединенных Арабских Эмиратов (184 направления), на девятом — паспорта Хорватии, Латвии, Словакии и Словении (183 направления). На десятом месте — Исландия, Литва и Соединенные Штаты Америки (182 направления).
Афганистан занимает последнее место
Рейтинг самых сильных паспортов меняется каждый год. Например, британские паспорта были самыми сильными в мире с 2013 по 2015 год, но их позиции систематически ухудшаются после Brexit. В США также наблюдалось снижение. Чешские паспорта сохранили свои позиции с прошлого года.
Самым слабым из протестированных паспортов является Афганистан, с доступом к 25 странам без визы. В Сирии, Ираке, Йемене, Сомали и Пакистане дела обстоят ненамного лучше.
«Ваш паспорт — это уже не просто проездной документ, а отражение дипломатического влияния и международных отношений вашей страны», — заявил Юрг Штеффен из Henley & Partners по поводу рейтинга, добавив, что в эпоху растущего неравенства и геополитической неопределенности стратегическая мобильность важна как никогда.
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