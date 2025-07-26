У чехов один из самых сильных паспортов в мире. Он открывает безвизовый доступ в 185 стран

Новости 420on 26 июля 2025 14:00 528

В ежегодном рейтинге Henley Passport Index, который оценивает силу паспортов, чешский паспорт занял седьмое место. Чехия делит это место с четырьмя другими странами, граждане которых могут путешествовать без визы в 185 из 227 стран. Сингапур подтвердил свою победу, а европейские и наиболее развитые азиатские страны заняли другие лидирующие позиции.