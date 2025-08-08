Туризм в Чехии растет: весной страну посетили три миллиона иностранцев

Согласно данным Чешского статистического управления (ČSÚ), во втором квартале 2025 года в отелях, пансионатах и кемпингах по всей Чехии остановилось более 6,3 миллиона гостей — на 5,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост обеспечили как иностранные, так и чешские туристы.