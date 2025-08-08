ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > ПУТЕШЕСТВИЯ

Туризм в Чехии растет: весной страну посетили три миллиона иностранцев

Новости и статьи
8 августа 2025
18:00
486
Согласно данным Чешского статистического управления (ČSÚ), во втором квартале 2025 года в отелях, пансионатах и кемпингах по всей Чехии остановилось более 6,3 миллиона гостей — на 5,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост обеспечили как иностранные, так и чешские туристы.
Общее количество ночевок в апреле–июне составило около 15 миллионов, что на 6,9% больше по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года.

Из общего числа туристов 3,4 миллиона были гражданами Чехии, еще три миллиона — иностранцы. Чешские гости провели в объектах размещения около 8 миллионов ночей (рост на 5,3%), иностранцы — 7 миллионов (рост на 8,8%).

Рост числа гостей отмечен во всех регионах страны. Наибольший прирост зафиксирован в Устецком и Оломоуцком краях. Чаще всего чехи выбирали для проживания Южноморавский край и Прагу. Иностранцы традиционно чаще останавливались в столице, а также в Южноморавском и Карловарском краях. Снижение количества иностранных туристов отмечено лишь в Моравско-Силезском крае.

Общее число ночевок увеличилось также по всем регионам. Наибольший рост — в Устецком и Пардубицком краях. Домашний туризм вырос в каждом регионе. Иностранные туристы провели меньше ночей только в двух регионах: Моравско-Силезском крае и крае Высочина.

Наибольшее число иностранных гостей приехало из Германии — около 665 000. За ними следуют туристы из Словакии (269 000) и Польши (259 000).
Чехия туристы
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
7 АВГУСТА 2025
1178
ШОППИНГ
ФАЛЬШИВЫЕ ОТЗЫВЫ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ: КАК ИХ РАСПОЗНАТЬ
11:00
6 АВГУСТА 2025
2916
О ПРАГЕ
ПРАГА В 2050 ГОДУ. ПРОГНОЗ ПОКАЗЫВАЕТ, ГДЕ БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ ГРАЖДАНСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
15:00
3 АВГУСТА 2025
2460
ПУТЕШЕСТВИЯ
ОТСУТСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТРАХОВКИ НА ВРЕМЯ ОТПУСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ МОЖЕТ ДОРОГО ОБОЙТИСЬ
18:00
1 АВГУСТА 2025
5567
ШОППИНГ
ФАЛЬШИВЫЕ СКИДКИ: ПОЧТИ КАЖДАЯ ВТОРАЯ ПРОВЕРКА В ЧЕХИИ ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ
14:00
26 ИЮЛЯ 2025
12575
ПУТЕШЕСТВИЯ
У ЧЕХОВ ОДИН ИЗ САМЫХ СИЛЬНЫХ ПАСПОРТОВ В МИРЕ. ОН ОТКРЫВАЕТ БЕЗВИЗОВЫЙ ДОСТУП В 185 СТРАН
21:00
25 ИЮЛЯ 2025
3083
ПУТЕШЕСТВИЯ
ХОРВАТСКАЯ ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: НА ПЛЯЖАХ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ ПЕДОФИЛЫ СО СКРЫТЫМИ КАМЕРАМИ
15:00
25 ИЮЛЯ 2025
10499
ПУТЕШЕСТВИЯ
НА НЕМЕЦКИХ ДОРОГАХ В БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕ ОЖИДАЮТСЯ КРУПНЫЕ ЗАТОРЫ
15:00
24 ИЮЛЯ 2025
3363
ПУТЕШЕСТВИЯ
ТУРИЗМ ПО-ЧЕШСКИ: В ЕГИПТЕ У СУПРУГОВ ВЗОРВАЛСЯ ЧЕМОДАН, ЗАПОЛНЕННЫЙ ПИВОМ KOZEL
21:00
21 ИЮЛЯ 2025
4488
ПУТЕШЕСТВИЯ
КАК ПЛАТИТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ: КАРТА, НАЛИЧНЫЕ ИЛИ БАНКОМАТ? КАК ИЗБЕЖАТЬ СКРЫТЫХ КОМИССИЙ И НЕВЫГОДНЫХ КУРСОВ
12:00
20 ИЮЛЯ 2025
2229
ПУТЕШЕСТВИЯ
ВОКЗАЛ ИМЕНИ МАСАРИКА В ПРАГЕ БУДЕТ ЗАКРЫТ НА НЕДЕЛЮ
16:30
15 ИЮЛЯ 2025
2062
ШОППИНГ
КАКУЮ ПУДРУ ВЫБИРАЮТ ЖЕНЩИНЫ В ЧЕХИИ? ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
09:00
15 ИЮЛЯ 2025
6913
ПУТЕШЕСТВИЯ
ИЗ ПРАГИ СТАЛО ДЕШЕВЛЕ ЛЕТАТЬ НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ. ПОМОГЛИ НОВЫЕ РЕЙСЫ И МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ
11:00
12 ИЮЛЯ 2025
15608
ПУТЕШЕСТВИЯ
У ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ, КОТОРЫЕ ЧАСТО БЫВАЮТ В ЕГИПТЕ, МОГУТ ПЕРЕСТАТЬ РАБОТАТЬ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
13:30
11 ИЮЛЯ 2025
2586
ПУТЕШЕСТВИЯ
СОБИРАЕТЕСЬ В ОТПУСК НА МАШИНЕ? НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
18:00
4 ИЮЛЯ 2025
13734
ШОППИНГ
КАК БУДУТ РАБОТАТЬ МАГАЗИНЫ В ЧЕХИИ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 5 И 6 ИЮЛЯ