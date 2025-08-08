Туризм в Чехии растет: весной страну посетили три миллиона иностранцев
8 августа 2025
18:00
486
Согласно данным Чешского статистического управления (ČSÚ), во втором квартале 2025 года в отелях, пансионатах и кемпингах по всей Чехии остановилось более 6,3 миллиона гостей — на 5,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост обеспечили как иностранные, так и чешские туристы.
Общее количество ночевок в апреле–июне составило около 15 миллионов, что на 6,9% больше по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года.
Из общего числа туристов 3,4 миллиона были гражданами Чехии, еще три миллиона — иностранцы. Чешские гости провели в объектах размещения около 8 миллионов ночей (рост на 5,3%), иностранцы — 7 миллионов (рост на 8,8%).
Рост числа гостей отмечен во всех регионах страны. Наибольший прирост зафиксирован в Устецком и Оломоуцком краях. Чаще всего чехи выбирали для проживания Южноморавский край и Прагу. Иностранцы традиционно чаще останавливались в столице, а также в Южноморавском и Карловарском краях. Снижение количества иностранных туристов отмечено лишь в Моравско-Силезском крае.
Общее число ночевок увеличилось также по всем регионам. Наибольший рост — в Устецком и Пардубицком краях. Домашний туризм вырос в каждом регионе. Иностранные туристы провели меньше ночей только в двух регионах: Моравско-Силезском крае и крае Высочина.
Наибольшее число иностранных гостей приехало из Германии — около 665 000. За ними следуют туристы из Словакии (269 000) и Польши (259 000).
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
7 АВГУСТА 2025
1178
15:00
3 АВГУСТА 2025
2460
18:00
1 АВГУСТА 2025
5567
14:00
26 ИЮЛЯ 2025
12575
15:00
25 ИЮЛЯ 2025
10499
15:00
24 ИЮЛЯ 2025
3363
12:00
20 ИЮЛЯ 2025
2229
16:30
15 ИЮЛЯ 2025
2062
11:00
12 ИЮЛЯ 2025
15608
13:30
11 ИЮЛЯ 2025
2586
18:00
4 ИЮЛЯ 2025
13734