Туризм в Чехии растёт: весной страну посетили три миллиона иностранцев
8 августа 2025
18:00
256
Согласно данным Чешского статистического управления (ČSÚ), во втором квартале 2025 года в отелях, пансионатах и кемпингах по всей Чехии остановилось более 6,3 миллиона гостей — на 5,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост обеспечили как иностранные, так и чешские туристы.
Общее количество ночёвок в апреле–июне составило около 15 миллионов, что на 6,9% больше по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года.
Из общего числа туристов 3,4 миллиона были гражданами Чехии, ещё три миллиона — иностранцы. Чешские гости провели в объектах размещения около восьми миллионов ночей (рост на 5,3%), иностранцы — семь миллионов (рост на 8,8%).
Рост числа гостей отмечен во всех регионах страны. Наибольший прирост зафиксирован в Устецком и Оломоуцком краях. Чаще всего чехи выбирали для проживания Южноморавский край и Прагу. Иностранцы традиционно чаще останавливались в столице, а также в Южноморавском и Карловарском краях. Снижение количества иностранных туристов отмечено лишь в Моравскосилезском крае.
Общее число ночёвок увеличилось также по всем регионам. Наибольший рост — в Устецком и Пардубицком краях. Домашний туризм вырос в каждом регионе. Иностранные туристы провели меньше ночей только в двух регионах: Моравскосилезском крае и крае Высочина.
Наибольшее число иностранных гостей приехало из Германии — около 665 тысяч. За ними следуют туристы из Словакии (269 тысяч) и Польши (259 тысяч).
