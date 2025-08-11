Прага будет иметь прямое авиасообщение с островом целебного песка
11 августа 2025
12:30
Летом 2026 года чехи смогут с туристической компанией Čedok вылететь прямым рейсом из Праги в Порто-Санто — тихий португальский остров недалеко от Мадейры, который славится своим мелким песком с лечебными свойствами. Не останутся обделенными и любители Греции, которые смогут полететь прямо на загадочный остров Скирос.
Португальская Мадейра уже завоевала сердца многих чехов как ближайший «доступный экзотический уголок». Помимо благоприятных условий для посещения практически круглый год, она может похвастаться идеальными условиями для туризма, прекрасной природой, отличной кухней и знаменитым вином.
Однако не все слышали об острове Порто-Санто, который находится примерно в двух с половиной часах езды на пароме от Мадейры. Его хорошо знают португальцы, а также некоторые опытные туристы и любители морских открытий. Дело в том, что на этом острове некоторое время жил один из самых известных первооткрывателей мира, Христофор Колумб. Здесь он «обнаружил» свою будущую жену, а в качестве приданого получил карты ветров и морских течений, благодаря которым впоследствии навсегда вошел в историю.
Святой порт, что и означает название Порту-Санту, привлекает не только любителей истории. Его главным достоинством является почти десятикилометровый пляж с мелким золотистым песком. Он идеально подходит не только для отдыха и игр всех видов, но и отличается лечебными свойствами. Песок состоит из измельченных кораллов, которые содержат большое количество минеральных веществ.
Помимо музея Христофора Колумба, на острове есть песчаные купальни. Кроме того, здесь находится множество уютных ресторанов и 18-луночное поле для гольфа с панорамным видом. Порту-Санту — это просто идеальное место для как пассивного, так и активного отдыха.
«Мы хотим предлагать нашим клиентам новые впечатления и расширять ассортимент направлений, куда из Чехии пока не принято ездить. Порто-Санто точно соответствует тенденции открытия более спокойных и качественных мест за пределами основного потока», — сказал генеральный директор Čedok Станислав Земан.
Еще одной большой приманкой для туристов, которые предпочитают не идти по проторенным тропам миллионов, а отправляться на собственные маленькие открытия, станет греческий остров Скирос. Холмистый остров в Эгейском море благодаря своему удаленному расположению сохранил традиционный характер и практически неизвестен туристам.
Скирос относится к менее известным туристическим местам Греции, поэтому чехи будут одними из немногих, кто сможет удобно исследовать его благодаря прямому рейсу из Праги.
Множество уединенных песчаных пляжей, столица с средневековым замком, сеть туристических маршрутов делают его скрытой жемчужиной архипелага Спорады, которая должна порадовать всех любителей спокойствия.
