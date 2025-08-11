Прага будет иметь прямое авиасообщение с островом целебного песка

Летом 2026 года чехи смогут с туристической компанией Čedok вылететь прямым рейсом из Праги в Порто-Санто — тихий португальский остров недалеко от Мадейры, который славится своим мелким песком с лечебными свойствами. Не останутся обделенными и любители Греции, которые смогут полететь прямо на загадочный остров Скирос.