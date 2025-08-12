Звонок домой с отдыха обернулся неожиданной суммой для жителя Праги

В этом году он отправился отдыхать на остров Млет — в южную часть Хорватии, всего в 15 километрах от границы с Боснией и Герцеговиной. Несмотря на то, что он не покидал территорию Евросоюза и перемещался исключительно по Хорватии, счет за один телефонный звонок домой по возвращении оказался огромным — почти 2 500 чешских крон.





Упомянутая сумма относилась только к одному телефонному звонку. Общий счет, включая другие услуги, которыми клиент пользовался у T-Mobile, составил более 5 000 крон.



Причина оказалась в том, что мобильный телефон автоматически переключился на сеть боснийского оператора, где тарифы гораздо выше. Слабый сигнал на острове заставил телефон искать более сильный, но иностранный.Представитель T-Mobile подтвердил, что у границ с неевропейскими странами телефон может переключаться между сетями. Клиенты всегда получают SMS с информацией о стране подключения и тарифах, поэтому рекомендуется проверять сеть, особенно в приграничных зонах.

В данном случае приветственное SMS-сообщение не было получено, возможно, из-за ошибки телефона.