Звонок домой с отдыха обернулся неожиданной суммой для жителя Праги
12 августа 2025
15:00
1333
В рамках Европейского союза звонки с мобильных по тарифам «как дома» стали обычным делом, а с ростом неограниченных тарифов люди не стесняются разговаривать часами даже в отпуске. Однако житель Праги Милош на собственном опыте убедился, что подобные звонки могут обойтись очень дорого.
В этом году он отправился отдыхать на остров Млет — в южную часть Хорватии, всего в 15 километрах от границы с Боснией и Герцеговиной. Несмотря на то, что он не покидал территорию Евросоюза и перемещался исключительно по Хорватии, счет за один телефонный звонок домой по возвращении оказался огромным — почти 2 500 чешских крон.
Упомянутая сумма относилась только к одному телефонному звонку. Общий счет, включая другие услуги, которыми клиент пользовался у T-Mobile, составил более 5 000 крон.
Причина оказалась в том, что мобильный телефон автоматически переключился на сеть боснийского оператора, где тарифы гораздо выше. Слабый сигнал на острове заставил телефон искать более сильный, но иностранный.
Представитель T-Mobile подтвердил, что у границ с неевропейскими странами телефон может переключаться между сетями. Клиенты всегда получают SMS с информацией о стране подключения и тарифах, поэтому рекомендуется проверять сеть, особенно в приграничных зонах.
В данном случае приветственное SMS-сообщение не было получено, возможно, из-за ошибки телефона.
Подобные ситуации встречаются не только в Хорватии. Например, границы между Грецией и Турцией — не входящей в ЕС страной, или поездки в Швейцарию и Монако, где нет европейского роуминга. Операторы рекомендуют в таких регионах настроить ручной выбор сети, чтобы избежать непредвиденных расходов.
После обращения Милошу счет был частично пересмотрен и уменьшен оператором, но такие случаи не всегда решаются лояльно.
