Страна легендарного супа pho отменяет визовый режим для чехов

Новости 420on
14 августа 2025
08:30
1135
С 15 августа чехи, как и жители нескольких других европейских стран, не будут нуждаться в визе для поездок во Вьетнам. Эту информацию подтвердило посольство Вьетнама в Праге, а посольство Чешской Республики в Ханое сообщило об этом на своем сайте. Страна любимых багетов bánh mì и супа pho станет еще более доступной.
Bьетнам — популярное место отдыха чехов, которые с осени до весны отправляются в экзотические страны. Страна в Юго-Восточной Азии уже ранее имела исключение из безвизового режима при посещении популярного туристического острова Фукуок, который в зимний сезон связан с Прагой прямым чартерным рейсом.

В марте этого года вступило в силу постановление, которое давало право туристам из Чехии, Польши и Швейцарии на 45-дневный безвизовый визит, если они прибывают в страну с международным туристическим агентством, однако это не распространялось на туристов, которые прибывают в страну самостоятельно.

Теперь наконец упростится жизнь и тех путешественников, которые хотят планировать свое пребывание самостоятельно и по своему усмотрению.

К наиболее посещаемым местам страны относятся Хошимин, столица Ханой, Хойан, который благодаря своему очаровательному окружению получил прозвище «город фонариков», и уже упомянутый остров Фукуок, известный своими прекрасными пляжами и роскошными курортами.

По данным посольства Чешской Республики в Ханое, 8 августа вьетнамское правительство приняло соответствующее постановление, которое упростит условия въезда для туристов из Чехии и еще 11 европейских стран.

«С 15 августа 2025 года для чешских туристов отменяется обязательность подачи заявления на электронную визу перед вылетом во Вьетнам. Теперь для посещения страны с целью туризма на срок до 45 дней потребуется только действующий проездной документ. Программа безвизового въезда будет действовать до 14 августа 2028 года», — сообщило посольство Чешской Республики в Ханое на сайте Министерства иностранных дел Чешской Республики.
Вьетнам Чехия визы
