Страна легендарного супа pho отменяет визовый режим для чехов

С 15 августа чехи, как и жители нескольких других европейских стран, не будут нуждаться в визе для поездок во Вьетнам. Эту информацию подтвердило посольство Вьетнама в Праге, а посольство Чешской Республики в Ханое сообщило об этом на своем сайте. Страна любимых багетов bánh mì и супа pho станет еще более доступной.