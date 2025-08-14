Страна легендарного супа pho отменяет визовый режим для чехов
14 августа 2025
08:30
1135
С 15 августа чехи, как и жители нескольких других европейских стран, не будут нуждаться в визе для поездок во Вьетнам. Эту информацию подтвердило посольство Вьетнама в Праге, а посольство Чешской Республики в Ханое сообщило об этом на своем сайте. Страна любимых багетов bánh mì и супа pho станет еще более доступной.
Bьетнам — популярное место отдыха чехов, которые с осени до весны отправляются в экзотические страны. Страна в Юго-Восточной Азии уже ранее имела исключение из безвизового режима при посещении популярного туристического острова Фукуок, который в зимний сезон связан с Прагой прямым чартерным рейсом.
В марте этого года вступило в силу постановление, которое давало право туристам из Чехии, Польши и Швейцарии на 45-дневный безвизовый визит, если они прибывают в страну с международным туристическим агентством, однако это не распространялось на туристов, которые прибывают в страну самостоятельно.
Теперь наконец упростится жизнь и тех путешественников, которые хотят планировать свое пребывание самостоятельно и по своему усмотрению.
К наиболее посещаемым местам страны относятся Хошимин, столица Ханой, Хойан, который благодаря своему очаровательному окружению получил прозвище «город фонариков», и уже упомянутый остров Фукуок, известный своими прекрасными пляжами и роскошными курортами.
По данным посольства Чешской Республики в Ханое, 8 августа вьетнамское правительство приняло соответствующее постановление, которое упростит условия въезда для туристов из Чехии и еще 11 европейских стран.
«С 15 августа 2025 года для чешских туристов отменяется обязательность подачи заявления на электронную визу перед вылетом во Вьетнам. Теперь для посещения страны с целью туризма на срок до 45 дней потребуется только действующий проездной документ. Программа безвизового въезда будет действовать до 14 августа 2028 года», — сообщило посольство Чешской Республики в Ханое на сайте Министерства иностранных дел Чешской Республики.
В марте этого года вступило в силу постановление, которое давало право туристам из Чехии, Польши и Швейцарии на 45-дневный безвизовый визит, если они прибывают в страну с международным туристическим агентством, однако это не распространялось на туристов, которые прибывают в страну самостоятельно.
Теперь наконец упростится жизнь и тех путешественников, которые хотят планировать свое пребывание самостоятельно и по своему усмотрению.
К наиболее посещаемым местам страны относятся Хошимин, столица Ханой, Хойан, который благодаря своему очаровательному окружению получил прозвище «город фонариков», и уже упомянутый остров Фукуок, известный своими прекрасными пляжами и роскошными курортами.
По данным посольства Чешской Республики в Ханое, 8 августа вьетнамское правительство приняло соответствующее постановление, которое упростит условия въезда для туристов из Чехии и еще 11 европейских стран.
«С 15 августа 2025 года для чешских туристов отменяется обязательность подачи заявления на электронную визу перед вылетом во Вьетнам. Теперь для посещения страны с целью туризма на срок до 45 дней потребуется только действующий проездной документ. Программа безвизового въезда будет действовать до 14 августа 2028 года», — сообщило посольство Чешской Республики в Ханое на сайте Министерства иностранных дел Чешской Республики.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
12 АВГУСТА 2025
6017
12:30
11 АВГУСТА 2025
23973
13:30
10 АВГУСТА 2025
1077
18:00
8 АВГУСТА 2025
1288
19:30
7 АВГУСТА 2025
2266
15:00
3 АВГУСТА 2025
2737
18:00
1 АВГУСТА 2025
5803
14:00
26 ИЮЛЯ 2025
12798
15:00
25 ИЮЛЯ 2025
10624
15:00
24 ИЮЛЯ 2025
3671
12:00
20 ИЮЛЯ 2025
2347
16:30
15 ИЮЛЯ 2025
2191