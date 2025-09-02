Куда легко улететь отдыхать прямыми рейсами из Чехии

По словам представителей туристических агентств, уровень запросов клиентов ежегодно повышается. Для многих стало привычным сочетать летний отдых у моря с зимним выездом в экзотику. Всё чаще за границу отправляются и пенсионеры



Направления и авиакомпании

Между Чехией и популярными курортами действуют новые прямые рейсы. Туроператор Fischer сотрудничает с испанской авиакомпанией W2Fly и предлагает перелёты из Праги на остров Фукуок (



Между Чехией и популярными курортами действуют новые прямые рейсы. Туроператор Fischer сотрудничает с испанской авиакомпанией W2Fly и предлагает перелёты из Праги на остров Фукуок ( Вьетнам ), в Доминиканскую Республику и на Кубу. Востребованы страны Персидского залива — Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн. Новинкой сезона станет Катар.



Туроператор Čedok дополнил выбор Мальдивами. С конца октября по декабрь туристы смогут улететь туда напрямую из Праги на самолётах авиакомпании Neos. В зимнем предложении также есть Доминикана, Кения, Маврикий, Оман, Шри-Ланка, Таиланд и Занзибар.





Компания Blue Style делает ставку на ближнюю экзотику. Наибольшим спросом пользуются туры в Оман, ОАЭ и на Кабо-Верде. Популярный Занзибар возвращён в каталог. По словам представителей фирмы, ближайшие пляжи с тёплым морем доступны всего через 4,5 часа полёта.

Когда чехи чаще всего летят

По данным агентства Invia, спрос на экзотические туры заметен уже летом и усиливается с приходом осени. Наиболее популярные месяцы для выездов — ноябрь и декабрь. Почти 25% клиентов уже планируют осенне-зимний отдых. Всё чаще туристы предпочитают несколько коротких поездок вместо одной долгой, при этом ожидая более высокого уровня сервиса.





Новый тренд — активный отдых

Вместо пассивного лежания на пляже всё больше клиентов выбирают активные программы. Туроператор Fischer запускает проект Motion: спортивные тренировки под руководством инструкторов,



Вместо пассивного лежания на пляже всё больше клиентов выбирают активные программы. Туроператор Fischer запускает проект Motion: спортивные тренировки под руководством инструкторов, экскурсии и гастрономические впечатления. В зимнем сезоне программа стартует в Омане, Вьетнаме, ОАЭ, Бахрейне, Египте и на Кабо-Верде.