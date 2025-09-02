ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > ПУТЕШЕСТВИЯ

Куда легко улететь отдыхать прямыми рейсами из Чехии

2 сентября 2025
18:00
Летние каникулы только закончились, но многие чехи уже планируют зимние отпуска. Всё больше туристов ищут варианты отдыха в тёплых странах без пересадок, и туроператоры расширяют предложения прямых рейсов из Праги. В этом сезоне появятся новые направления в Катар и на Мальдивы, а также растёт интерес к более комфортным и активным видам отдыха.
По словам представителей туристических агентств, уровень запросов клиентов ежегодно повышается. Для многих стало привычным сочетать летний отдых у моря с зимним выездом в экзотику. Всё чаще за границу отправляются и пенсионеры

Направления и авиакомпании
Между Чехией и популярными курортами действуют новые прямые рейсы. Туроператор Fischer сотрудничает с испанской авиакомпанией W2Fly и предлагает перелёты из Праги на остров Фукуок (Вьетнам), в Доминиканскую Республику и на Кубу. Востребованы страны Персидского залива — Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн. Новинкой сезона станет Катар. 

Туроператор Čedok дополнил выбор Мальдивами. С конца октября по декабрь туристы смогут улететь туда напрямую из Праги на самолётах авиакомпании Neos. В зимнем предложении также есть Доминикана, Кения, Маврикий, Оман, Шри-Ланка, Таиланд и Занзибар.
 
Компания Blue Style делает ставку на ближнюю экзотику. Наибольшим спросом пользуются туры в Оман, ОАЭ и на Кабо-Верде. Популярный Занзибар возвращён в каталог. По словам представителей фирмы, ближайшие пляжи с тёплым морем доступны всего через 4,5 часа полёта.

Когда чехи чаще всего летят
По данным агентства Invia, спрос на экзотические туры заметен уже летом и усиливается с приходом осени. Наиболее популярные месяцы для выездов — ноябрь и декабрь. Почти 25% клиентов уже планируют осенне-зимний отдых. Всё чаще туристы предпочитают несколько коротких поездок вместо одной долгой, при этом ожидая более высокого уровня сервиса.

Новый тренд — активный отдых
Вместо пассивного лежания на пляже всё больше клиентов выбирают активные программы. Туроператор Fischer запускает проект Motion: спортивные тренировки под руководством инструкторов, экскурсии и гастрономические впечатления. В зимнем сезоне программа стартует в Омане, Вьетнаме, ОАЭ, Бахрейне, Египте и на Кабо-Верде.

Билеты отдельно
Для туристов, предпочитающих самостоятельно организовывать отдых, Čedok предлагает продажу отдельных авиабилетов, например, на рейсах Neos. Fischer почти не занимается отдельной продажей билетов, так как самолёты заполняются туристами по турам. Blue Style билеты без турпакета не продаёт вовсе. 
