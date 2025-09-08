ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > ПУТЕШЕСТВИЯ

В октябре Czech Airlines запустит прямые рейсы между Прагой и Ереваном

Новости 420on
8 сентября 2025
10:54
668
К захватывающей дух природе, красивым горам и бесчисленным достопримечательностям теперь можно добраться прямым рейсом из Праги на борту Czech Airlines. После того как бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о приостановке рейсов по маршруту Прага — Ереван (последний рейс состоится 15 сентября 2023 года), возможностью воспользовалась авиакомпания ČSA. Она начнет выполнять рейсы в столицу Армении со 2 октября 2023 года.
Чешский национальный перевозчик будет выполнять рейсы между пражским аэропортом и Ереваном два раза в неделю, каждый понедельник и четверг. В оба дня вылет из Праги будет осуществляться ранним утром, а именно в 1:45. 

В Армении самолет приземлится в 7:20. Обратный рейс из Еревана вылетит в 8:05, а в Праге вы будете в 10:15 по местному времени в пункте назначения. Продолжительность полета составляет около четырех часов.

Билеты можно забронировать уже сейчас через Pelikán. Цена 10 390 крон включает даты до марта и 8 кг ручной клади (55×45×25 см).
Армения авиакомпании Чехия
