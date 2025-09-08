В октябре Czech Airlines запустит прямые рейсы между Прагой и Ереваном

Чешский национальный перевозчик будет выполнять рейсы между пражским аэропортом и Ереваном два раза в неделю, каждый понедельник и четверг. В оба дня вылет из Праги будет осуществляться ранним утром, а именно в 1:45.



В Армении самолет приземлится в 7:20. Обратный рейс из Еревана вылетит в 8:05, а в Праге вы будете в 10:15 по местному времени в пункте назначения. Продолжительность полета составляет около четырех часов.



Билеты можно забронировать уже сейчас через Pelikán. Цена 10 390 крон включает даты до марта и 8 кг ручной клади (55×45×25 см).