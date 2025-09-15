ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > ПУТЕШЕСТВИЯ

Осенние перелеты из Чехии подешевели

15 сентября 2025
18:00
697
Продажи авиабилетов в Чехии этой осенью выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. Туристов все больше привлекают дальние маршруты, особенно в Азию и Африку. Повышенный интерес обеспечили новые прямые рейсы, увеличение частоты перелетов и снижение цен благодаря конкуренции между авиакомпаниями.
По данным Kiwi.com, общее количество пассажиров в сентябре и октябре увеличилось на 15%, но спрос на полеты в Азию вырос на 34%, а в Африку — на 43%. При этом 80% чехов все же остаются в Европе. Популярными направлениями стали Польша, Норвегия, Швеция и Исландия.

В Student Agency Travel подтвердили аналогичную тенденцию. Здесь наибольшим спросом пользуются перелеты внутри Европы. Лидером стал Лондон, обогнавший Париж, который переместился на третью строчку после Барселоны. Продажи билетов в Барселону и на Мальту увеличились более чем в два раза. Рост зафиксирован также по Риму и Малаге.

На портале Letuška.cz продажи осенних билетов в экзотические страны увеличились на 10%. С октября по март на них приходится четверть всего объема продаж. Наибольшим спросом пользуются направления в Азию — Таиланд, Вьетнам и Японию. Перелеты по Европе удерживают доковидный уровень, а рейсы в США стали реже заполняться полностью. Исключение — туристические рейсы в Нью-Йорк, где сохраняется положительная динамика.
Популярность японской Осаки среди чехов выросла на 55% благодаря проходящей там Всемирной выставке EXPO 2025, которая подходит к завершению.

Портал Pelikán сообщил о росте продаж билетов в Азию на 20%. Главным направлением остается Бангкок, но наибольший скачок показали Бали (+80%) и Дубай (+75%). Среди нестандартных направлений выделяются Грузия и Узбекистан, а также Марокко и Кения.

Падение цен сделало путешествия еще доступнее. Перелеты в Барселону подешевели на 23%, в Рим — на 21%, на Мальту — на 18%, в Лондон — на 14%.


Наиболее выгодные дни для вылета — вторник и среда, тогда как пятница и суббота традиционно самые дорогие. Оптимально покупать билеты на европейские маршруты за 38 дней до вылета, а на дальние направления — за 50–101 день. 
путешествие авиакомпании
