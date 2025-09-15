Осенние перелеты из Чехии подешевели

Продажи авиабилетов в Чехии этой осенью выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. Туристов все больше привлекают дальние маршруты, особенно в Азию и Африку. Повышенный интерес обеспечили новые прямые рейсы, увеличение частоты перелетов и снижение цен благодаря конкуренции между авиакомпаниями.