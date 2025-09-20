Аэропорты Берлина, Лондона и Брюсселя после кибератаки сталкиваются с проблемами при регистрации пассажиров
20 сентября 2025
11:00
Несколько европейских аэропортов сталкиваются с проблемами при регистрации пассажиров после кибератаки. По данным агентства DPA, пострадали аэропорты в Берлине, Брюсселе и Лондоне после того, как в ночь на 20 сентября был атакован европейский поставщик услуг для систем регистрации пассажиров.
Аэропорт в Берлине сообщил, что после кибератаки было прервано подключение к системам, что привело к задержкам при регистрации. Пассажиры должны рассчитывать на задержки и более длительное время ожидания при регистрации и посадке на самолет.
«Сам аэропорт не был целью кибератаки и пострадал только косвенно», — сообщили в берлинском аэропорту. Один и тот же поставщик системы используется в аэропортах по всей Европе. Проблемы с системой регистрации подтвердили также аэропорт в Брюсселе и лондонский аэропорт Хитроу.
Согласно информации на сайте брюссельского аэропорта, можно ожидать задержек и отмены рейсов. Лондонский аэропорт Хитроу сообщил, что могут возникнуть задержки, поскольку у третьей стороны, предоставляющей системы регистрации и посадки для нескольких авиакомпаний, возникли технические проблемы. Над ее решением интенсивно работают.
Неясно, какие еще европейские аэропорты затронуты этой проблемой, пишет DPA. Международные аэропорты во Франкфурте и Гамбурге, по ее данным, не сталкиваются с подобными проблемами.
