Аэропорты Берлина, Лондона и Брюсселя после кибератаки сталкиваются с проблемами при регистрации пассажиров

Аэропорт в Берлине сообщил, что после кибератаки было прервано подключение к системам, что привело к задержкам при регистрации. Пассажиры должны рассчитывать на задержки и более длительное время ожидания при регистрации и посадке на самолет.



«Сам аэропорт не был целью кибератаки и пострадал только косвенно», — сообщили в берлинском аэропорту. Один и тот же поставщик системы используется в аэропортах по всей Европе. Проблемы с системой регистрации подтвердили также аэропорт в Брюсселе и лондонский аэропорт Хитроу.



Согласно информации на сайте брюссельского аэропорта, можно ожидать задержек и отмены рейсов. Лондонский аэропорт Хитроу сообщил, что могут возникнуть задержки, поскольку у третьей стороны, предоставляющей системы регистрации и посадки для нескольких авиакомпаний, возникли технические проблемы. Над ее решением интенсивно работают.



Неясно, какие еще европейские аэропорты затронуты этой проблемой, пишет DPA. Международные аэропорты во Франкфурте и Гамбурге, по ее данным, не сталкиваются с подобными проблемами.