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«Время первых» в кинотеатре Lucerna в Праге

«Время первых» в кинотеатре Lucerna в Праге

artyommm 217 0
Российскую историческую драму «Время первых» покажут в пражском кинотеатре Lucerna в воскресенье 7 мая. Билет стоит 249 крон.
«Время первых» в кинотеатре Lucerna в Праге
Место:
кинотеатр Lucerna
Время:
07.05.2017
Адрес:
Vodičkova 36, Praha 1, 110 00
Стоимость:
249 крон
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В воскресенье, 7 мая, в пражском кинотеатре Lucerna покажут новый фильм российского режиссера Дмитрия Кисилева – историческую драму «Время первых» в 2D. Главные роли в этой картине исполняют Евгений Миронов и Константин Хабенский. Услышать голоса любимых актеров можно будет в оригинале – фильм будет демонстрироваться без дубляжа, не будет и чешских субтитров. 

По сюжету, действие в фильме разворачивается в 60-е гг., когда США и СССР стремятся завоевать первенство в покорении космоса. Остается всего 2 недели до старта, как происходит взрыв пробного советского корабля. Выяснять причины произошедшего нет, советские космонавты должны стать первыми. Военному летчику Павлу Беляеву и его напарнику Алексею Леонову предстоит сделать шаг в неизвестное. Никто и не догадывался, что их будет ждать в этом полете.

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Темы
кино
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