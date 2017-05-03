«Время первых» в кинотеатре Lucerna в Праге

Российскую историческую драму «Время первых» покажут в пражском кинотеатре Lucerna в воскресенье 7 мая. Билет стоит 249 крон.

В воскресенье, 7 мая, в пражском кинотеатре Lucerna покажут новый фильм российского режиссера Дмитрия Кисилева – историческую драму «Время первых» в 2D. Главные роли в этой картине исполняют Евгений Миронов и Константин Хабенский. Услышать голоса любимых актеров можно будет в оригинале – фильм будет демонстрироваться без дубляжа, не будет и чешских субтитров.

По сюжету, действие в фильме разворачивается в 60-е гг., когда США и СССР стремятся завоевать первенство в покорении космоса. Остается всего 2 недели до старта, как происходит взрыв пробного советского корабля. Выяснять причины произошедшего нет, советские космонавты должны стать первыми. Военному летчику Павлу Беляеву и его напарнику Алексею Леонову предстоит сделать шаг в неизвестное. Никто и не догадывался, что их будет ждать в этом полете.