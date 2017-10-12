Презентация итальянского института моды, дизайна и искусства в Праге

В Праге пройдет презентация, посвященная перспективному образованию в сфере моды, дизайна и искусства. Главный спикер мероприятия — Дэвид Форлони, директор по зачислению престижного итальянского института моды Istituto Marangoni.
Вам будет полезно это мероприятие, если вы работаете в fashion-индустрии и хотите повысить квалификацию, планируете построить международную карьеру или начать свое дело.
Istituto Marangoni — это:
- более 60 программ обучения по востребованным специальностям;
- кампусы в мировых столицах моды;
- практический подход к обучению;
- преподаватели — действующие профессионалы в своих сферах;
- стажировки в ведущих компаниях индустрии;
- 30 000 выпускников, в том числе Франко Москино, Алессандра Факкинетти и другие известные дизайнеры.
На презентации вы узнаете о программах вуза, кампусах в Милане, Флоренции, Париже и Лондоне, условиях поступления, стажировке в международных компаниях и карьерных возможностях.
Мероприятие будет проходить на английском языке.
Участие бесплатное. Необходима регистрация.
Об организаторе
Организатор мероприятия — образовательная компания IQ Consultancy, официальный представитель Istituto Marangoni в Чехии и Словакии. Эксперты IQ Consultancy помогут выбрать программу обучения, оформить документы и успешно зачислиться в вуз.
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