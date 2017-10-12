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Презентация итальянского института моды, дизайна и искусства в Праге

Презентация итальянского института моды, дизайна и искусства в Праге

Vladislava M 228 0
31 октября, в 18:00, в Праге состоится презентация Istituto Marangoni — ведущего европейского института моды и дизайна. Мероприятие бесплатное, на участие нужно зарегистрироваться.
Презентация итальянского института моды, дизайна и искусства в Праге
Место:
Italský Kulturní Institut
Время:
31.10.2017
Адрес:
Barokní kaple Vlašská 335/34 Praha 1-Malá Strana
Стоимость:
бесплатно, нужна регистрация
Купить билеты

В Праге пройдет презентация, посвященная перспективному образованию в сфере моды, дизайна и искусства. Главный спикер мероприятия — Дэвид Форлони, директор по зачислению престижного итальянского института моды Istituto Marangoni.

Вам будет полезно это мероприятие, если вы работаете в fashion-индустрии и хотите повысить квалификацию, планируете построить международную карьеру или начать свое дело.

Istituto Marangoni — это:

- более 60 программ обучения по востребованным специальностям;
- кампусы в мировых столицах моды;
- практический подход к обучению;
- преподаватели — действующие профессионалы в своих сферах;
- стажировки в ведущих компаниях индустрии;
- 30 000 выпускников, в том числе Франко Москино, Алессандра Факкинетти и другие известные дизайнеры.

На презентации вы узнаете о программах вуза, кампусах в Милане, Флоренции, Париже и Лондоне, условиях поступления, стажировке в международных компаниях и карьерных возможностях.

Мероприятие будет проходить на английском языке.

Участие бесплатное. Необходима регистрация.

Об организаторе

Организатор мероприятия — образовательная компания IQ Consultancy, официальный представитель Istituto Marangoni в Чехии и Словакии. Эксперты IQ Consultancy помогут выбрать программу обучения, оформить документы и успешно зачислиться в вуз.

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Темы
образование Прага
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