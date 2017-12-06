Домашний декор на Новый год 2018. Мастер-класс в Заграднике

Вы узнаете множество «алгоритмов» и нехитрых «секретов», с помощью которых можно быстро и красиво украсить дом. Вы узнаете, чем можно заменить дорогостоящие материалы, а без чего можно обойтись. Как упростить ту или иную технику.

Галерея Заградник (чеш. Zahradník) приглашает принять участие в семинаре по созданию новогодних декораций для дома. Мастер-класс будет проходить по адресу галереи: улица В Яме, двор дома № 8 (чеш. V Jámě 8) в центре Праги, рядом с Дворцом Люцерна (чеш. Palác Lucerna). Галерея Zahradník на карте Google. Встреча мастер-класса в сети facebook.

Для подтверждения участия в мастер-классе пишите на почту: irinabutyrina@yandex.ru или на фейсбук.

Ирина Бутырина (Прага, Москва), представитель галереи Zahradnik:

«Будет много информации-полезной и интересной! Как быстро покрасить шишки? Для чего ещё годятся коктейльные трубочки? Как быстро сделать необходимое количество подсвечников? И много-много другого. И работать будем много! В результате вы уйдёте домой с «золотым» орешком с пожеланием, плоским шариком, оформленным в технике «декупаж» и объёмным шариком, сделанным в технике «кимекоми». В качестве «бонуса» вы получите наборы для изготовления ещё двух «золотых» орешков и маленький сюрприз. Мастер-класс продлится около четырёх-пяти часов. Очень много всего нужно сделать и записать. Все материалы предоставляются. Однако вы можете принести с собой всякие ленточки, тесёмки, бусины, лоскутки тканей и т.д. Всё, что хотите! Мастер-класс рассчитан на взрослого, самостоятельного человека. Но если вы хотите взять с собой ребёнка - напишите заранее - ребёнок присутствует бесплатно, но для него нужно подготовить место рядом. Будет перерыв на чай, печенье приветствуются».