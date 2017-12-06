Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 4 °C
Домашний декор на Новый год 2018. Мастер-класс в Заграднике

Домашний декор на Новый год 2018. Мастер-класс в Заграднике

Вадим Терентьев 166 0
Вы узнаете множество «алгоритмов» и нехитрых «секретов», с помощью которых можно быстро и красиво украсить дом. Вы узнаете, чем можно заменить дорогостоящие материалы, а без чего можно обойтись. Как упростить ту или иную технику.
Домашний декор на Новый год 2018. Мастер-класс в Заграднике
Место:
Zahradník
Время:
09.12.2017 15:00
Адрес:
Praha 1, V Jámě 8, вход во дворе
Стоимость:
300 крон

Галерея Заградник (чеш. Zahradník) приглашает принять участие в семинаре по созданию новогодних декораций для дома. Мастер-класс будет проходить по адресу галереи: улица В Яме, двор дома № 8 (чеш. V Jámě 8) в центре Праги, рядом с Дворцом Люцерна (чеш. Palác Lucerna). Галерея Zahradník на карте Google. Встреча мастер-класса в сети facebook.

Для подтверждения участия в мастер-классе пишите на почту: irinabutyrina@yandex.ru или на фейсбук. 

Ирина Бутырина (Прага, Москва), представитель галереи Zahradnik:

«Будет много информации-полезной и интересной! Как быстро покрасить шишки? Для чего ещё годятся коктейльные трубочки? Как быстро сделать необходимое количество подсвечников? И много-много другого. И работать будем много! В результате вы уйдёте домой с «золотым» орешком с пожеланием, плоским шариком, оформленным в технике «декупаж» и объёмным шариком, сделанным в технике «кимекоми». В качестве «бонуса» вы получите наборы для изготовления ещё двух «золотых» орешков и маленький сюрприз. Мастер-класс продлится около четырёх-пяти часов. Очень много всего нужно сделать и записать. Все материалы предоставляются. Однако вы можете принести с собой всякие ленточки, тесёмки, бусины, лоскутки тканей и т.д. Всё, что хотите! Мастер-класс рассчитан на взрослого, самостоятельного человека. Но если вы хотите взять с собой ребёнка - напишите заранее - ребёнок присутствует бесплатно, но для него нужно подготовить место рядом. Будет перерыв на чай, печенье приветствуются».

Рассказать всем:
Темы
Art Zahradnik
Читайте
по теме 
Выставка «На Восток»: Сибирь, Кавказ, Камчатка и Украина глазами чешских фотографов
18.09.2017 14:46 Выставки
Выставка «На Восток»: Сибирь, Кавказ, Камчатка и Украина глазами чешских фотографов
846 0
Выставка Николая Бахарева в галерее Zahradník в Праге
17.11.2016 15:37 Выставки
Выставка Николая Бахарева в галерее Zahradník в Праге
1424 0
Фестиваль Burning Man в объективе литовских фотографов в галерее Zahradník в Праге
03.10.2016 13:42 Выставки
Фестиваль Burning Man в объективе литовских фотографов в галерее Zahradník в Праге
989 0
Выставка Герда Людвига «Длинная тень Чернобыля» в Праге
12.06.2016 17:37 Выставки
Выставка Герда Людвига «Длинная тень Чернобыля» в Праге
1760 0
Ближайшие события:
09
декабря
Домашний декор на Новый год 2018. Мастер-класс в Заграднике
Обучение
Домашний декор на Новый год 2018. Мастер-класс в Заграднике
166 0
14
декабря
Дуэт мировых звезд классики в Праге: Чечилия Бартоли и Соль Габетта
Музыка
Дуэт мировых звезд классики в Праге: Чечилия Бартоли и Соль Габетта
914 0
с 10.11.2017
по 14.12.2017
Фестиваль культуры Сибири в Праге
Выставки
Фестиваль культуры Сибири в Праге
658 0
с 22.09.2017
по 22.12.2017
Крупнейшая выставка игр Game On в Праге
Выставки
Крупнейшая выставка игр Game On в Праге
1068 0
с 01.01.2016
по 31.12.2017
Большая выставка произведений чешского кубизма в Праге
Выставки
Большая выставка произведений чешского кубизма в Праге
3740 0
с 08.04.2016
по 31.12.2017
Экспозиция История Карлова университета в Праге
Выставки
Экспозиция История Карлова университета в Праге
2323 0
с 08.04.2016
по 31.12.2017
Большая выставка Альфонса Мухи в Галерее GOAP
Выставки
Большая выставка Альфонса Мухи в Галерее GOAP
4344 0
с 11.01.2018
по 14.01.2018
Бестселлер Бродвея: Шоу The Illusionists в Праге
Шоу
Бестселлер Бродвея: Шоу The Illusionists в Праге
1395 0
31
января
Depeche Mode в Праге: концерт в январе 2018
Музыка
Depeche Mode в Праге: концерт в январе 2018
1889 0
16
февраля
Американская рэп-рок-группа Hollywood Undead выступит в Праге
Музыка
Американская рэп-рок-группа Hollywood Undead выступит в Праге
479 0


Мобильная версия