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Экспозиция История Карлова университета в Праге

Экспозиция История Карлова университета в Праге

artyommm 2117 0
В подвальных помещениях главного корпуса показывают уникальные артефакты, связанные с историей древнейшего вуза Чехии и Европы.
Фото: Twitter Карлова университета (@CharlesUniPRG)
Экспозиция История Карлова университета в Праге
Место:
Карлов университет
Время:
08.04.2016 10:00 - 31.12.2017 18:00
Адрес:
Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1
Стоимость:
30-50 крон

Карлов университет в Праге в этом году празднует 667-летие со дня основания. По этому случаю в подвальных помещениях главного корпуса до 31 декабря 2017 года будет проходить выставка. Увидеть можно будет исторические документы, которые касаются открытия вуза, копии университетской печати и другие исторические артефакты.

Экспозиция разделена на 5 тематических блоков по хронологии – с момента основания в 1348 году до современности. Некоторые экспонаты будут выставлены впервые, например, капитульный экземпляр учредительной грамоты пражского университета, изданный Карлом IV; оригинал жезла ректора Карлова университета 1883 года; коллекция оружия, использованного пражскими студентами в 1848 г.; диплом и медаль нобелевского лауреата в области химии Ярослава Гейровского 1959 г.

Выставка открыта с 10:00 до 18:00 по будням. 

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Карлов университет Прага выставка студенты
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