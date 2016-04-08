Экспозиция История Карлова университета в Праге

В подвальных помещениях главного корпуса показывают уникальные артефакты, связанные с историей древнейшего вуза Чехии и Европы.

Фото: Twitter Карлова университета (@CharlesUniPRG)

Карлов университет в Праге в этом году празднует 667-летие со дня основания. По этому случаю в подвальных помещениях главного корпуса до 31 декабря 2017 года будет проходить выставка. Увидеть можно будет исторические документы, которые касаются открытия вуза, копии университетской печати и другие исторические артефакты.

Экспозиция разделена на 5 тематических блоков по хронологии – с момента основания в 1348 году до современности. Некоторые экспонаты будут выставлены впервые, например, капитульный экземпляр учредительной грамоты пражского университета, изданный Карлом IV; оригинал жезла ректора Карлова университета 1883 года; коллекция оружия, использованного пражскими студентами в 1848 г.; диплом и медаль нобелевского лауреата в области химии Ярослава Гейровского 1959 г.

Выставка открыта с 10:00 до 18:00 по будням.