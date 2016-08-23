Выставка картин Анри Руссо в Праге

С 15 сентября 2016 по 15 января 2017 года в пражском Дворце Кинских будет проходить выставка Анри Руссо.

Анри Руссо (1844 – 1910 гг.) – известнейший французский художник, который творил на стыке 19 и 20 вв. Руссо считается одним из наиболее знаменитых представителей наивного искусства. Его картины восхищают богатством цвета и необычными сюжетами. С сентября по январь выставка картин Руссо будет проходить во Дворце Кинских в Праге.

Прозвище «Таможенник» Руссо получил потому, что после службы действительно работал на французской таможне. Живописью он увлекся в зрелые годы, хотя и не получал профессионального образования. В своих картинах Руссо поднимал похожие проблемы, как и Поль Сезанн, Поль Гоген, Пабло Пикассо, Фрида Кало и др. Источником вдохновения для живописца было объединение "Синий всадник" во главе с Василием Кандинским.

Выставка Руссо во Дворце Кинских в Праге начнется осенью и будет реализована в сотрудничестве с парижским музеем Musée d'Orsay. Пражскую экспозицию дополнят произведениями известных чешских художников: Отто Гутфрёйнда, Яна Зрзавого и Тойен. На выставке будут представлены картины из престижных чешских и зарубежных музеев и частных собраний.

Выставка будет работать каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00.