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Выставка картин Анри Руссо в Праге

Выставка картин Анри Руссо в Праге

Vlada Marsheva 1085 0
С 15 сентября 2016 по 15 января 2017 года в пражском Дворце Кинских будет проходить выставка Анри Руссо.
Выставка картин Анри Руссо в Праге
Место:
Palác Kinských
Время:
15.09.2016 - 15.01.2017
Адрес:
Staroměstské náměstí 12, Praha 1
Стоимость:
240 крон (льготный 140 крон), семейный 500 крон

Анри Руссо (1844 – 1910 гг.) – известнейший французский художник, который творил на стыке 19 и 20 вв. Руссо считается одним из наиболее знаменитых представителей наивного искусства. Его картины восхищают богатством цвета и необычными сюжетами. С сентября по январь выставка картин Руссо будет проходить во Дворце Кинских в Праге.

Прозвище «Таможенник» Руссо получил потому, что после службы действительно работал на французской таможне. Живописью он увлекся в зрелые годы, хотя и не получал профессионального образования. В своих картинах Руссо поднимал похожие проблемы, как и Поль Сезанн, Поль Гоген, Пабло Пикассо, Фрида Кало и др. Источником вдохновения для живописца было объединение "Синий всадник" во главе с Василием Кандинским.

Выставка Руссо во Дворце Кинских в Праге начнется осенью и будет реализована в сотрудничестве с парижским музеем Musée d'Orsay. Пражскую экспозицию дополнят произведениями известных чешских художников: Отто Гутфрёйнда, Яна Зрзавого и Тойен. На выставке будут представлены картины из престижных чешских и зарубежных музеев и частных собраний.

Выставка будет работать каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00.

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Темы
выставка искусство художник Прага
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