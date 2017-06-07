Выставка фотографий Залмана Шкляра «Симфония улиц» в пражской галерее «Заградник»

С 8 по 18 июня 2017 года в атмосферной галерее «Заградник» в центре Праги будет проходить выставка российского фотографа Залмана Шкляра. Вы увидите лучшие стрит-фотографии с элементами авангарда и нуара.

С 8 по 18 июня 2017 года в галерее «Заградник» будет проходить выставка стрит-фотографий известного российского фотографа Залмана Шкляра.

Залман Шкляр специализируется на стрит-фото уже больше 20 лет. Его главные направления – уличное фото с элементами авангарда и нуара, а также документальные фотографии. Шкляр много путешествует и демонстрирует свои работы из разных стран на многочисленных выставках. В Москве, где он живет и работает, фотограф основал собственное фотоагентство ZS Photo Agency.

фото: Залман Шкляр

Залман Шкляр входит в известные ассоциации Street Level Photography association, World Street Photography оrganisation, Союз фотохудожников России. Он занимает должность главного редактора интернет-журнала «Фотокультура» и входит в старейший московский фотоклуб «Новатор».

На выставке «Симфония улиц» вы впервые сможете увидеть самые интересные фотографии Шкляра, сделанные в России, Израиле, Хорватии, Австрии и Голландии за последние годы. Благодаря необычным ракурсам вы взглянете на уличный мир по-другому и, возможно, откроете то, чего раньше не замечали.

фото: Залман Шкляр

Как говорят организаторы выставки, не посетить выставку такого фотомастера уличного жанра – непростительное преступление для ценителей фотоискусства!