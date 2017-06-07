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Выставка фотографий Залмана Шкляра «Симфония улиц» в пражской галерее «Заградник»

Выставка фотографий Залмана Шкляра «Симфония улиц» в пражской галерее «Заградник»

Vladislava M 85 0
С 8 по 18 июня 2017 года в атмосферной галерее «Заградник» в центре Праги будет проходить выставка российского фотографа Залмана Шкляра. Вы увидите лучшие стрит-фотографии с элементами авангарда и нуара.
Выставка фотографий Залмана Шкляра «Симфония улиц» в пражской галерее «Заградник»
Место:
галерея Zahradník
Время:
07.06.2017 - 18.06.2017
Адрес:
v Jáme 8, Praha 1
Стоимость:
100 крон полный билет, 50 крон льготный

С 8 по 18 июня 2017 года в галерее «Заградник» будет проходить выставка стрит-фотографий известного российского фотографа Залмана Шкляра.

Залман Шкляр специализируется на стрит-фото уже больше 20 лет. Его главные направления – уличное фото с элементами авангарда и нуара, а также документальные фотографии. Шкляр много путешествует и демонстрирует свои работы из разных стран на многочисленных выставках. В Москве, где он живет и работает, фотограф основал собственное фотоагентство ZS Photo Agency.

 

фото: Залман Шкляр

 

Залман Шкляр входит в известные ассоциации Street Level Photography association, World Street Photography оrganisation, Союз фотохудожников России. Он занимает должность главного редактора интернет-журнала «Фотокультура» и входит в старейший московский фотоклуб «Новатор».

На выставке «Симфония улиц» вы впервые сможете увидеть самые интересные фотографии Шкляра, сделанные в России, Израиле, Хорватии, Австрии и Голландии за последние годы. Благодаря необычным ракурсам вы взглянете на уличный мир по-другому и, возможно, откроете то, чего раньше не замечали.

 

фото: Залман Шкляр

 

Как говорят организаторы выставки, не посетить выставку такого фотомастера уличного жанра – непростительное преступление для ценителей фотоискусства!

 

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Темы
фото выставка Прага культура
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