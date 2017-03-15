Детский и юношеский фестиваль «Фейерверк Талантов» в Праге

В Праге пройдет фестиваль детского и юношеского музыкального творчества.

24 марта 2017 года в 16:00 в уютном зале Городской Библиотеки Праги традиционно состоится гала-концерт международного детского и юношеского музыкального фестиваля «Фейерверк Талантов».



Вы получите удовольствие от просмотра выступлений молодых музыкальных и танцевальных коллективов из России, Украины, Казахстана, Беларуси, Грузии, Польши и Чехии. Концерт не оставит равнодушным никого – юные зрители будут воодушевлены успехами своих сверстников, а их родители насладятся выступлениями юных дарований.

Билеты можно приобрести по телефону 608571267 или на портале vstupenky.ticket-art.cz.