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Детский и юношеский фестиваль «Фейерверк Талантов» в Праге

Детский и юношеский фестиваль «Фейерверк Талантов» в Праге

artyommm 23 0
В Праге пройдет фестиваль детского и юношеского музыкального творчества.
Детский и юношеский фестиваль «Фейерверк Талантов» в Праге
Место:
Městská knihovna Praha
Время:
24.03.2017
Адрес:
Mariánské nám. 1, Praha 1
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24 марта 2017 года в 16:00 в уютном зале Городской Библиотеки Праги традиционно состоится гала-концерт международного детского и юношеского музыкального фестиваля «Фейерверк Талантов».
 
Вы получите удовольствие от просмотра выступлений молодых музыкальных и танцевальных коллективов из России, Украины, Казахстана, Беларуси, Грузии, Польши и Чехии. Концерт не оставит равнодушным никого – юные зрители будут воодушевлены успехами своих сверстников, а их родители насладятся выступлениями юных дарований.

Билеты можно приобрести по телефону 608571267 или на портале vstupenky.ticket-art.cz.

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Темы
музыка дети Прага
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