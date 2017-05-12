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Фестиваль новой и экспериментальной музыки «Остравские дни»

Фестиваль новой и экспериментальной музыки «Остравские дни»

Vladislava M 210 0
С 24 августа по 2 сентября в Остраве будет проходить необычный фестиваль современной и экспериментальной музыки. На разных сценах города будут выступать музыканты из США, Франции, Германии, Чехии, Польши и др.
Фестиваль новой и экспериментальной музыки «Остравские дни»
Место:
разные места Остравы
Время:
24.08.2017 - 02.09.2017
Стоимость:
от 100 крон
Купить билеты

С 24 августа по 2 сентября 2017 года в Остраве будет проходить фестиваль новой и экспериментальной музыки «Остравские дни». Концерты будут проходить разных местах города: в комплексе Каролина, Старых купальнях в Нижней области Витковице, Костеле Св. Вацлава, Театре Антонина Дворжака и др. Всего в рамках фестиваля пройдет 24 концерта.

В программе международного фестиваля новой и экспериментальной музыки будут представлены, в основном, мировые и чешские премьеры композиций сегодняшних дней и второй половины ХХ века, произведения престижных композиторов и молодого композиторского поколения. Также зрителей ждет возвращение к истокам авангарда в исполнении международного Остравского бэнда, дебютирующего симфонического оркестра ONO / Ostrava New Orchestra и многих других зарубежных исполнителей.

Солистами фестиваля будут, например, скрипачка Гана Коткова, американо-немецкий валторнист Даниэль Костелло, бельгийский пианист Даан Вандевалле, венгерский перкуссионист Тамас Шлангер и др.

Среди ансамблей на фестивале выступят коллективы из Нью-Йорка, Германии и Польши. Яркие впечатления обещает и чешская премьеры оперы Мирослава Срнки Make no Noise.

Подробную информацию о программе фестиваля смотрите на сайте.

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Темы
фестиваль Альтернативная музыка Острава музыка культура отдых
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