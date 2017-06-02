Красочный фестиваль Holi Open Air Praha

Яркий фестиваль красок Холи в Праге пройдет 17 июня, в субботу, в комплексе KEMP KOTVA под открытым небом. Всех желающих повеселиться приглашают на вечеринку с лучшими диджеями и цветными индийскими порошковыми красками.

17 июня, с 12:00 до 22:00, в Праге будет проходить самый красочный и веселый музыкальный фестиваль Holi Open Air Praha. Это будет яркая вечеринка с электронной музыкой, главной изюминкой которой станут цветные порошки с ежегодных индуистских фестивалей весны. Для гостей будут играть лучшие чешские диджеи.

Фестивали Holi в последние годы стали очень популярными в Европе. Считается, что они объединяют музыку и магию. Концепция фестиваля предполагает сплочение всех людей через краски. Она расширилась по всему миру и пользуется большим успехом в Сингапуре, Германии, США и других странах.

В чешском фестивале поучаствуют представители многих музыкальных жанров, поэтому программа должна понравиться людям с разными вкусами.

Цветной порошок, которым обсыпаются на фестивалях Holi, называется Gulal. Он состоит только из натуральных веществ. В нем нет опасных ингредиентов, к тому же он легко смывается водой. Цветные порошки делают на основе кукурузной муки: они не раздражают кожу, не портят волосы и не представляют опасности для окружающей среды.

Каждый участник акции получит в подарок два пакетика с цветными порошками в фирменной упаковке фестиваля. Дополнительные пакетики можно будет купить на месте.

Фестиваль будет проходить в Праге 4 (Kemp Kotva). Стоимость билетов начинается от 499 крон.