Первый уличный фестиваль на Смиховской набережной в Праге

Набережная на пражском Смихове рядом с железнодорожным мостом на следующей неделе превратится в большую сцену, на которой будут выступать театральные труппы, циркачи, музыканты, кинематографисты и танцоры.
Театр Братьев Форманов (Divadlo Bratří Formanů) организует уличный фестиваль Arena 2017, который будет проходить со среды, 14 июня, по воскресенье, 18 июня. Название мероприятия символически отсылает к театру «Смиховская Арена», который работал на этом месте с 1891 по 1938 гг.
Открывать фестиваль будет премьера Forman Brothers Wild West Show - Deadtow, главным героем которого по сюжету является иллюзионист и владелец кабаре. В программе также заявлены и другие выступления братьев Форманов, включая кукольную сказку «Алладин», художественное представление Матея Формана на корабле, а также интерактивный полет с космонавтом JURIM из Планетария, построенного на берегу Влтавы, под руководством Петра Формана.
Кроме театральных постановок на фестивале можно будет увидеть концерты таких чешских групп, как The Prostitutes, Circus Brothers и Orchestroj.
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