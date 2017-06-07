Первый уличный фестиваль на Смиховской набережной в Праге

С 14 по 18 июня набережная на Смихове станет концертной и театральной площадкой для первого фестиваля театра и музыки Arena 2017.

Набережная на пражском Смихове рядом с железнодорожным мостом на следующей неделе превратится в большую сцену, на которой будут выступать театральные труппы, циркачи, музыканты, кинематографисты и танцоры.

Театр Братьев Форманов (Divadlo Bratří Formanů) организует уличный фестиваль Arena 2017, который будет проходить со среды, 14 июня, по воскресенье, 18 июня. Название мероприятия символически отсылает к театру «Смиховская Арена», который работал на этом месте с 1891 по 1938 гг.

Открывать фестиваль будет премьера Forman Brothers Wild West Show - Deadtow, главным героем которого по сюжету является иллюзионист и владелец кабаре. В программе также заявлены и другие выступления братьев Форманов, включая кукольную сказку «Алладин», художественное представление Матея Формана на корабле, а также интерактивный полет с космонавтом JURIM из Планетария, построенного на берегу Влтавы, под руководством Петра Формана.

Кроме театральных постановок на фестивале можно будет увидеть концерты таких чешских групп, как The Prostitutes, Circus Brothers и Orchestroj.

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