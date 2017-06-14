Крупнейший европейский фестиваль мороженого в Праге

Все виды мороженого – джелато, йогуртовое, веганское, сорбе, био – и многое другое ждет посетителей в день фестиваля Prague Ice Cream Festival 2017. Не пропустите: воскресенье, 25-го июня, выставочный центр в Голешовице. Билеты уже в продаже.

Фестиваль Prague Ice Cream Festival 2017 – настоящий праздник для всех любителей мороженого. Это крупнейший фестиваль своего вида в центральной Европе. Здесь вы найдете не только разные виды мороженого (джелато, йогуртовое, ice roll, сорбе, веганское, био и др.), но и множество других вкусностей и развлечений для детей и взрослых. На фестиваль стоит прийти и тем, кто любит свежие фрукты, алкогольные и безалкогольные напитки, кофе и просто вкусную еду.

В этом году фестиваль мороженого в Праге проходит уже в третий раз. Он состоится в воскресенье, 25-го июня, в Выставочном центре Výstaviště Praha в районе Голешовице. Акция будет длиться с 10:00 до 19:00. Киоски с мороженым и другими угощениями будут работать в течение всей акции.

Стоимость билетов – от 110 крон, купить их можно заранее через сервис Goout.cz или на месте, в кассах выставочного центра (стандартная цена на месте – 150 крон). Детям с ростом до 120 см и пенсионерам старше 70 лет вход бесплатный. Студенты до 26 лет могут купить билет за 80 крон.

Каждый посетитель фестиваля получит после оплаты входа идентификационный браслет, который служит как билет и позволяет входить и покидать выставочный центр сколько угодно раз. Браслет нельзя передавать другим людям: на входе его будет проверять служба безопасности.

В первые два года участие в фестивале приняли производители мороженого из Праги, всей Чехии, Польши и Словакии. Мероприятие посетили 15 000 гостей всех возрастов.

Подробности – на сайте акции.