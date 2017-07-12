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Большой фестиваль уличной еды на набережной в Праге

Большой фестиваль уличной еды на набережной в Праге

Vladislava M 96 0
26 августа 2017 года на Смиховской набережной в Праге состоится второй крупнейший фестиваль еды Street Food. Гостям предложат десятки популярных блюд из разных стран мира.
Фото: https://www.facebook.com/foodeventcz/
Большой фестиваль уличной еды на набережной в Праге
Место:
Smíchovská náplavka u Železničního mostu
Время:
26.08.2017
Адрес:
Smíchovská náplavka 558/4, Praha 5
Стоимость:
0-50 крон

26 августа 2017 года на Смиховской набережной (Наплавка) состоится крупнейший фестиваль уличной еды в Чехии, который проходит дважды в году. Мероприятие пользуется огромным интересом среди жителей и гостей города.

В этом году фестиваль предложит посетителям большой выбор уличной еды из разных стран. Это разнообразные закуски и блюда, которые вы можете попробовать на улицах Таиланда, Марокко, Грузии, Вьетнама, Японии, Мексики и других стран.

Вас ждут вьетнамское блюдо бун ча, израильский фалафель, тайский острый салат сом-там, австралийский мясной пирог, популярный японский фастфуд окономияки, корейский салат кимчхи, бразильский алкогольный коктейль кайпиринья, кубинские сэндвичи, американские хот-доги, грузинские хачапури, индийские самосы, венесуэльские лепешки арепы, мексиканские тако и многое другое!

Цель фестиваля – представить гостям актуальные тренды в сфере уличной гастрономии и дать возможность попробовать популярные блюда из разных стран.

Фестиваль будет проходить с 10:00 до 20:00. Входной билет можно купить на месте за 50 крон. Детям вход бесплатный.

 

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Темы
фестиваль еда Прага
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