Винобрани 2017 в Праге: Где попробовать бурчак и молодое вино

В эти выходные в Праге начинается фестиваль молодого вина – Винобрани. В разных местах города пройдут праздничные дегустации вин, традиционного бурчака и разных закусок.

Чехия – уважаемый производитель вин. Чешские виноделы завоевывают первые места на престижных международных конкурсах, а моравские вина высоко оценивают даже самые строгие дегустаторы.

Каждый сентябрь по всей Чехии проходит традиционный праздник молодого вина – когда виноград уже собран и обработан. В Праге и других городах Чехии начинаются праздничные дегустации с интересными развлечениями, детской программой и музыкой. Гвоздь программы – конечно же, слабоалкогольный напиток бурчак и молодое вино, но на этом предложение не ограничивается.

В этом году сезон откроет Виноградское Винобрани на площади Йиржи з Подебрад. Здесь предложат свои напитки десятки маленьких виноделен. На Пражском Граде будут разливать вина из Словении, а в Ботаническом саду в Трое можно будет попробовать отличный бурчак и посетить тематическую экскурсию о виноделии.

«В прошлом году мы продали за дни Винобрани 1200 литров бурчака. В этом году тоже заготовили достаточно. Предложение будет традиционным: белый и красный бурчак из сортов Мюллер, Тургау, Хрупка-била и Модры-Португал», – рассказал куратор винодельни св. Клары Мартин Беранек, расположенной возле Ботанического сада.

Гостям винобрани в Ботаническом саду предложат продегустировать и лучшие вина от победителей конкурсов: «Руландске-Модре-Розе» (первое место в Национальном конкурсе вин за 2016 год) и «Руландске-Модре» 2012 года, которое победило в соревновании «Король вин» в 2016 году. Поклонникам более крепких напитков также будет, что попробовать.

Собственный фестиваль молодого вина будет проходить и на Выпихе: туда стоит зайти и любителям пива. Часть комплекса отведут под дегустацию пива известных брендов, которые регулярно появляются на немецком пивном фестивале «Октоберфест».

Во время всех дней фестиваля будут работать контролеры Государственной сельскохозяйственной и пищевой инспекции. Они собираются следить за продажей бурчака и вина, за качеством напитков и работой продавцов. Инспекторы проверят и ботаническое происхождение напитка, сорт винограда, присутствие синтетических красителей, этанола из сахара и количество добавленной воды. В прошлом году в Праге и Среднечешском крае ни у одного из продавцов не было выявлено нарушений.

Где попробовать бурчак в Праге осенью 2017 года Виноградское Винобрани Когда: 15-16 сентября

Где: площадь Йиржи з Подебрад Фестиваль пройдет в сопровождении живой музыки. Посетителей ждут напитки и вина от 30 небольших виноделен. Организаторы подготовили и программу для детей: марионеточный театр Dokola, воркошпы по рисованию и др. Детям предложат научиться отжимать сок из винограда и выковать настоящую подкову в мастерской кузнеца. Винобрани Св. Клары Когда: 16-17 сентября

Где: Ботанический сад в Трое В Ботаническом саду подготовили интересную программу для детей и взрослых. В субботу будет работать сказочный детский театр, выступят музыканты, в воскресенье в саду будут играть на цымбалах и развлекать посетителей театральными выступлениями. Детям также не придется скучать: для них будет работать уголок аквагрима, игра твистер, огромный паззл и другие развлечения. Взрослые смогут посетить экскурсии по выставке производства вина с гидом (начало в 12,14,16 часов, предварительно нужно зарегистрироваться). Подробнее здесь. Винобрани на Пражском Граде Когда: 16-17 сентября

Где: Королевский сад Пражского Града, Zahrady Pražského hradu, Pražský hrad, Praha 1 - Hradčany, 119 08 На Пражском Граде праздник молодого вина будет посвящен Йосипу Плечнику – известному архитектору из Словении. В связи с этим для посетителей подготовят дегустацию вин и продуктов из Словении, создавать атмосферу на празднике будет музыкальная фольклорная группа Gozdar. Гостей также ждут выступления моравских ансамблей, виноградный сок, сделанный на исторических прессах, моравский бурчак и дегустация чешских вин. Винобрани на Выпихе + Дегустация пива Когда: 16-17 сентября

Где: Na Vypichu 46/6, Břevnov, 160 00 Praha Фестиваль на Выпихе в этом году выделится живой музыкой и специальной зоной «Октоберфест» для любителей пива, на которой предложат пиво разных марок, баварский колбаски и другие традиционные закуски. Также здесь можно будет попробовать вина из Чехии, Моравии и Силезии. Для детей проведут мастер-класс по выжимке виноградного сока.

Где пройдет винобрани на следующей неделе Винобрани на Гребовке Когда: 22-23 сентября

Где: в пятницу на площади Мира, в субботу на Гребовке Малостранское винобрани Когда: 23 сентября

Где: парк Кампа Кунратицкое винобрани Когда: 22-27 сентября

Где: на улице За парком Винобрани на Просеке Когда: 23-24 сентября

Где: У бобслейной трассы на Просеке