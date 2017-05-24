Презентация новой книги Вадима Федорова «Мегера»

25 мая, в 18:00, в сербском ресторане Singidunum Restaurace в Праге писатель Вадим Федоров презентует свой новый роман «Мегера». Вход свободный!

25 мая, в 18:00, в уютном сербском ресторане Singidunum Restaurace неподалеку от метро И.П. Павлова в Праге 2 состоится презентация нового романа Вадима Федорова «Мегера». Мероприятие будет проходить в отдельном зале. Вас ждет приятная атмосфера, хорошая компания, отличная кухня, колоритные сербские напитки и только что отпечатанные книги.

Вадима Федорова называют автором честной мужской прозы. Он родился в Алма-Ате, долгое время жил в России, 18 лет назад переехал в Чехию. Именно здесь, несколько лет назад, Вадим начал писать душевные рассказы о «наболевшем», которые понравились и мужчинам, и женщинам. Теперь автор презентует свое новое произведение – роман с интригующим названием «Мегера».

Приходите, будет интересно. А перед этим рекомендуем почитать интервью с Вадимом.

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