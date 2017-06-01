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Конкурс видеороликов и мастер-класс от видеоблогера в Пражском Зоопарке

Конкурс видеороликов и мастер-класс от видеоблогера в Пражском Зоопарке

Vladislava M 124 0
В субботу, 3-го июня, один из самых известных видеоблогеров Чехии – Мартин Рота – расскажет, как снимать успешные видеоролики, и откроет конкурс #MojeZooPraha, который будет длиться все лето.
Конкурс видеороликов и мастер-класс от видеоблогера в Пражском Зоопарке
Место:
Зоопарк в Праге
Время:
03.06.2017
Адрес:
U Trojského zámku 3/120 171 00 Praha 7
Стоимость:
по входным билетам в зоопарк
Купить билеты

Каждый, кто снимает видео или хотел бы попробовать работу видеоблогера на Youtube, должен в субботу, 3 июня, посетить Пражский Зоопарк. Здесь будет проходить конкурс #MojeZooPraha.

Мероприятие начнется в 13:00 в Образовательном центре зоопарка. Здесь будет проходить встреча с известным блогером Мартином Ротой, который делает видеоролики на Youtube в рамках программ Vědecké kladivo и Naprosto Retardovaný. Мартин считается одним из самых известных и успешных видеоблогеров в Чехии. Именно он станет гидом и консультантом для всех, кто интересуется съемкой коротких видеороликов и хочет узнать что-то новое об этом деле.

Уже в 13:30 все собравшиеся ознакомятся с условиями летнего конкурса #MojeZooPraha, в рамках которого будут выбирать самые интересные «ВЛОГи», снятые в пражском зоопарке. Чтобы присоединиться к конкурсу, достаточно в течение лета снять короткое видео (20-30 секунд) и разместить его в приложении Instagram под хештегом #MojeZooPraha. Лучшие ролики оценят и разместят на странице Facebook зоопарка.

Программа акции Natoč zoo!

13:00 Открытие акции и встреча с Мартином Ротой (Образовательный центр)

13:30 Знакомство с проектом #MojeZooPraha

13:45 Прогулка с Мартином Ротой, съемка видеороликов и выкладывание их в Instagram.

14:30 Вторая встреча с Мартином Ротой в образовательном центре.

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Темы
зоопарк конкурс Акции Прага
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