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Робби Уильямс в Праге: большое шоу под открытым небом

Робби Уильямс в Праге: большое шоу под открытым небом

Vladislava M 1629 0
Этим летом, 19 августа 2017 года, в пражском аэропорту Летняны выступит британский певец Робби Уильямс с программой The heavy entertaiment show.
Фото: Echopromotion
Робби Уильямс в Праге: большое шоу под открытым небом
Место:
аэропорт Летняны
Время:
21.08.2017
Адрес:
Hůlkova 1075/35, 197 00 Praha Letňany
Стоимость:
1590 - 3990 KČ
Купить билеты

Робби Уильямс, один из самых популярных певцов в мире, летом 2017 года представит чешским поклонникам новую программу The heavy entertaiment show. Концерт пройдет под открытым небом, в пражском аэропорту Летняны.

В Прагу Робби приедет в рамках своего европейского тура, на котором он будет выступать вместе с эксклюзивным гостей – легендарной группой Erasure. Музыканты Erasure будут сопровождать его во всех городах.

Всего в тур войдет 29 концертов в 18 городах Европы. Первое выступление пройдет 2 июня 2017 года в Манчестере. Официальная продажа билетов на концерт Робби Уильямса в Праге начнется с 11 ноября.

Робби Уильямс приобрел широкую популярность в 90-е годы, когда пел в составе группы Take That. В те годы он эпатировал публику нестандартными шутками, скандалами с алкоголем и др. С 1995 года Робби занялся сольной карьерой и добился мировой популярности.

Уильямс продал больше всего альбомов в Великобритании и получил самое большое количество премий BRIT AWARDS в истории. Он продал 70 млн пластинок в мире и вошел в Книгу рекордов Гиннесса, когда за один день после анонса его тура было продано 1,6 млн билетов. Также Робби признан самым успешным исполнителем 21 века в Европе и третьим по успешности в мире после Эминема и Бритни Спирс.

 

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Темы
музыка концерт Прага отдых шоу
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