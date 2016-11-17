Международный фестиваль классической музыки «Пражская весна 2017»

С 23 мая по 2 июня 2017 в лучших концертных залах Праги музыканты из разных стран будут исполнять классические произведения. Главный гость фестиваля – Венский филармонический оркестр, который называют лучшим в мире.

Фото: Ivan Malý

С 12 мая по 2 июня 2017 года в Праге будет проходить 72-й Международный музыкальный фестиваль «Пражская весна» (Pražské jaro). Это самый крупный и старейший праздник классической музыки в Чехии. В этом году слушателям предложат несколько десятков традиционных и экспериментальных концертов, а также блестящие представления в прекрасном зале им. Сметаны в Общественном доме, зале им. Дворжака в филармонии и других пражских концертных залах.

На торжественном открытии фестиваля в 2017 году будут выступать почетнейшие гости. Впервые в истории фестиваля произведение «Моя Родина» Бедржиха Сметаны 12 и 13 мая исполнит Венский филармонический оркестр под управлением известного дирижера Даниэля Баренбойма. Этот первоклассный оркестр часто заслуженно называют лучшим в мире. Музыканты исполнят полный цикл симфонических поэм Сметаны.

дирижер Даниэль Баренбойм, фото Ivan Malý

Кроме того, в рамках фестиваля выступят чешские и зарубежные оркестры и ансамбли, солисты из разных стран мира, победители престижных музыкальных конкурсов.

В связи с большим прошлогодним успехом цикла испанской и латиноамериканской музыки в 2017 году для чешских зрителей выступят и другие виртуозные исполнители из этой области.

Продажа билетов на концерты в рамках фестиваля начинается в понедельник, 12 декабря 2017 года.

Подробная программа на сайте фестиваля.

Видео: "Моя Родина" Бедржиха Сметаны, открытие фестиваля "Пражская весна" в 2015 году