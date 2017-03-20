Глеб Самойлов & The Matrixx в Праге с лучшими хитами «Агаты Кристи»

Фронтмен легендарной рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов приедет со своим проектом The Matrixx в Прагу, чтобы исполнить лучшие хиты за свою музыкальную карьеру на концерте 12 октября 2017 года.

12 октября 2017 года в популярном пражском клубе Futurum Music Bar выступит легендарный рок-музыкант Глеб Самойлов с группой The MATRIXX. Концерт будет первым в европейском туре группы, который будет состоять из четырех выступлений.

Музыканты представят пражской публике самые известные песни «Агаты Кристи» и лучшие хиты The MATRIXX. Такую программу для европейских слушателей составил сам Глеб Самойлов.

Билеты на концерт уже в продаже в сети ticketstream.cz и на сайте организатора. Организатор концертов – немецкое агентство Zucker. Количество билетов ограничено!

Начало концерта запланировано на 20:00, вход – с 19:00.

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Глеб Самойлов – советский и российский музыкант, в прошлом – вокалист и композитор группы «Агата Кристи». Сейчас – лидер рок-группы The Matrixx. С 1991 годы Глеб Самойлов был основным автором песен группы «Агата Кристи». Именно он написал самые известные хиты коллектива.

В 2009 году группа отправилась в прощальное турне, а затем распалась, после чего Глеб основал новый проект «Глеб Самойлоff & The Matrixx». Группа выпустила несколько успешных альбомов, а осенью 2016 года выступила в Санкт-Петербурге и Москве вместе с симфоническим оркестром.