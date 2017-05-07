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Вечер творчества Булата Окуджавы и фронтовых песен в Праге

Вечер творчества Булата Окуджавы и фронтовых песен в Праге

Vladislava M 260 0
9 мая в ресторане Gao пройдет вечер творчества Булата Окуджавы и фронтовых песен под гитару. Каждый желающий сможет спеть и свою любимую песню. Вход свободный.
Вечер творчества Булата Окуджавы и фронтовых песен в Праге
Место:
ресторан Gao
Время:
09.05.2017
Адрес:
Praha, Václavské náměstí 48 (во дворе)
Стоимость:
бесплатно

9 мая, в 19:00, в ресторане Gao (бывшая галерея вин «Альта») состоится творческий вечер, посвященный одному из основателей авторской песни Булату Окуджаве.

Вечер будет состоять из двух частей. Первая часть будет посвящена творчеству Булата Окуджавы. Гости услышат историю его жизни и самые любимые песни. Под гитару их исполнят Кристина Жукова, Владимир Гончар, Светлана Головатенко, Наталья Насонова и Юрий Трофимец.

На второй части вечера будет выступать известный в Праге Славянский фольклорный ансамбль «Легия» под руководством Валентина Шаповалова. Его солисты – Валентин Шаповалов (гитара), Николай Торский и Александр Степанов – исполнят популярные военные песни.

В конце вечера свою любимую песню сможет исполнить каждый желающий.

Посетить мероприятие приглашают всех, кто хочет послушать музыку, попеть и пообщаться.

Ведущий вечера – Юрий Трофимец.

Вход свободный.

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Темы
музыка Прага
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