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В Праге выступит пианистка из Санкт-Петербурга Ангелина Рудь

В Праге выступит пианистка из Санкт-Петербурга Ангелина Рудь

artyommm 68 0
РЦНК в Праге приглашает на концерт пианистки Ангелины Рудь, которая будет исполнять музыку петербургских композиторов. Вход свободный.
Фото: http://rsvk.cz
В Праге выступит пианистка из Санкт-Петербурга Ангелина Рудь
Место:
РЦНК в Праге
Время:
22.05.2017
Адрес:
Na Zátorce 1048/16, 160 00 Praha 6
Стоимость:
бесплатно

В понедельник, 22 мая, в Хрустальном зале Российского центра науки и культуры в Праге в преддверии Дня города Санкт-Петербурга будет выступать талантливая пианистка Ангелина Рудь. На праздничном вечере она представит программу, составленную из произведений композиторов начала 20 в. и современников из Северной столицы России. 

Ангелина Рудь будет не только играть, но и рассказывать о творческом пути композиторов и современных тенденциях в классической музыке. На вечере будут исполнены произведения Настасьи Хрущевой, Дмитрия Шостаковича, Галины Уствольской, Александра Львова, Георгия Федорова и Алисы Духовлинской. Вход свободный.

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Темы
Классическая музыка концерт РЦНК
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