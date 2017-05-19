В Праге выступит пианистка из Санкт-Петербурга Ангелина Рудь

В понедельник, 22 мая, в Хрустальном зале Российского центра науки и культуры в Праге в преддверии Дня города Санкт-Петербурга будет выступать талантливая пианистка Ангелина Рудь. На праздничном вечере она представит программу, составленную из произведений композиторов начала 20 в. и современников из Северной столицы России.
Ангелина Рудь будет не только играть, но и рассказывать о творческом пути композиторов и современных тенденциях в классической музыке. На вечере будут исполнены произведения Настасьи Хрущевой, Дмитрия Шостаковича, Галины Уствольской, Александра Львова, Георгия Федорова и Алисы Духовлинской. Вход свободный.