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Блистательная оперная певица – солистка Мариинского театра Марина Шагуч в Праге

Блистательная оперная певица – солистка Мариинского театра Марина Шагуч в Праге

Vladislava M 232 0
6 октября 2017 года, в 19:30, в рамках фестиваля «Пражские оперные вечера» в Костеле св. Симеона и Иуды в Праге выступит знаменитая оперная певица, солистка Мариинского театра в Петербурге, заслуженная артистка России Марина Шагуч.
Блистательная оперная певица – солистка Мариинского театра Марина Шагуч в Праге
Место:
Kostel sv. Šimona a Judy
Время:
06.10.2017 19:30
Адрес:
Dušní/U Milosrdných, Praha 1
Стоимость:
450-850 крон
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Заслуженная артистка России, лауреат престижных международных конкурсов, солистка Мариинского театра (сопрано) в Санкт-Петербурге – блистательная Марина Шагуч выступит 6 октября 2017 года в Праге в рамках фестиваля «Пражские оперные вечера». Аккомпанировать диве будет пианистка Евгения Воробьева.

Благодаря своему уникальному, звучному сопрано с множеством эмоциональных оттенков Марина Шагуч добилась невероятного успеха на таких мировых сценах, как театр Ла Скала (Милан), Метрополитен-Опера (Нью-Йорк), Карнеги-Холл (Нью-Йорк), Букингемский Дворец (Лондон) и др. Она пела дуэтом вместе с лучшими оперными голосами мира: Пласидо Доминго, Дмитрием Хворостовским, Ильдаром Абдразаковым и Дагмар Пецковой.

6-го октября насладиться великолепным оперным пением Марины Шагуч смогут и жители Праги. Концерт из двух отделений будет проходить в красивейшем Костеле святых Симеона и Иуды. На первом отделении Марина исполнит отрывки из опер Пуччини и Верди, на втором будет звучать композиция из оперы Дворжака «Русалка» и романсы Рахманинова. Начало концерта – в 19:30.

 

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Темы
опера Прага Классическая музыка культура искусство
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