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Концерт группы Evanescence с симфоническим оркестром в Праге

Концерт группы Evanescence с симфоническим оркестром в Праге

Vladislava M 414 0
Обладатель двух премий «Грэмми» – известная американская рок-группа, Evanescence 17-го марта 2018 года приедет в Прагу в рамках международного турне к выпуску нового альбома. Концерт пройдет в Конгресс-центре.
Концерт группы Evanescence с симфоническим оркестром в Праге
Место:
Kongresové centrum Praha
Время:
17.03.2018
Адрес:
5. května 1640/65, Nusle, 18200 Прага
Стоимость:
890–2290 Kč
Купить билеты

17 марта 2018 года в Праге выступят обладатели двух премий «Грэмми» – Evanescence. В 2018 году группа отправляется в международное турне, в рамках которого заедет и в столицу Чехии.

Концерт будет проходить в Конгресс-центре Праги под аккомпанемент симфонического оркестра. Зрителей ждут композиции из нового альбома Synthesis, в который вошли самые популярные песни группы в обновленной аранжировке.

Evanescence – американская рок-группа, которую в 1995 году основали вокалистка Эми Ли и гитарист Бен Муди. Широкой популярности группа добилась в 2003 году после выпуска альбома Fallen. По всему миру было продано почти 15 млн пластинок. Именно этот альбом принес музыкантам две премии «Грэмми».

Билеты на концерт Evanescence в Праге можно купить по цене от 890 до 2290 крон в сети TicketStream.
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Темы
музыка Альтернативная музыка Прага концерт отдых
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