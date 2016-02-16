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Фермерские рынки в Праге на площади Йиржи из Подебрад

Фермерские рынки в Праге на площади Йиржи из Подебрад

Vlada Marsheva 2523 0
Народные ремесла и продукты от фермеров.
Фермерские рынки в Праге на площади Йиржи из Подебрад
Место:
náměstí Jiřího z Poděbrad
Время:
27.01.2016 - 31.12.2016
Адрес:
náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha
Стоимость:
свободный вход

Фермеры и ремесленники на площади Йиржи из Подебрад в Праге каждую среду, четверг и пятницу с 8:00 до 18:00, а также в субботу с 8:00 до 14:00 предлагают покупателям большой выбор продуктов и изделий, сделанных вручную. Это свежие молочные продукты с чешских ферм, мясо и яйца. Также на ярмарке продаются копчености от частных колбасников, дрожжевой хлеб, национальное чешское печенье, сыры, масло, рыба, мёд, керамические изделия и др. На ферме всегда можно купить маринованные овощи, повидло, сушеные яблоки, груши и вишни, травяные сборы и сиропы для здоровья. 

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Темы
ярмарка продукты Чехия
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