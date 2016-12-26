«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш макияжа от Татьяны Щетниковой

Вот и подошла к концу наша праздничная акция «Щедрое Рождество с 420on.cz». Наша редакция сердечно поздравляет вас с наступающим Новым годом! Последним же подарком от нас в уходящем году станет макияж от профессионального визажиста.

Как говорит Татьяна, ей очень нравится, когда девушка остается довольна ее работой. Она старается подчеркнуть то, что уже есть, и в то же время всегда следит за тенденциями в макияже. За ее спиной множество мастер-классов по разным техникам визажа. Татьяна любит все виды макияжа и готова сделать любой: от натурального и нежного «нюда» до креативного или вечернего мейкапа.

Чтобы выиграть макияж от профессионального визажиста, перечислите в комментариях под записью на сайте как можно больше видов макияжа, которые вы знаете. Не забывайте и о репосте этой записи на свою страничку в социальных сетях с хэштегом #щедроерождество_420on.

Победитель будет объявлен вечером 28 декабря.