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«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш макияжа от Татьяны Щетниковой

«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш макияжа от Татьяны Щетниковой

Vlada Marsheva 29 0
Вот и подошла к концу наша праздничная акция «Щедрое Рождество с 420on.cz». Наша редакция сердечно поздравляет вас с наступающим Новым годом! Последним же подарком от нас в уходящем году станет макияж от профессионального визажиста.
«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш макияжа от Татьяны Щетниковой
Время:
26.12.2016 - 29.12.2016
Стоимость:
бесплатно

Как говорит Татьяна, ей очень нравится, когда девушка остается довольна ее работой. Она старается подчеркнуть то, что уже есть, и в то же время всегда следит за тенденциями в макияже. За ее спиной множество мастер-классов по разным техникам визажа. Татьяна любит все виды макияжа и готова сделать любой: от натурального и нежного «нюда» до креативного или вечернего мейкапа.

Чтобы выиграть макияж от профессионального визажиста, перечислите в комментариях под записью на сайте как можно больше видов макияжа, которые вы знаете. Не забывайте и о репосте этой записи на свою страничку в социальных сетях с хэштегом #щедроерождество_420on.

Победитель будет объявлен вечером 28 декабря.

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Темы
Розыгрыши и конкурсы Рождество подарки
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