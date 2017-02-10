Второй русский бал в Карловых Варах

Знаменитый чешский курорт Карловы Вары приглашает на грандиозное светское и культурное событие международного уровня – Второй русский бал.

11 марта в роскошном зале легендарного гранд-отеля Pupp, в котором останавливались Иоганн Вольфганг фон Гете, Иоганн Себастьян Бах и Рихард Вагнер,, состоится открытие Второго русского бала. Под звуки полонеза Чайковского из оперы «Евгений Онегин» в исполнении симфонического оркестра Карловых Вар бал торжественно откроют дебютанты – очаровательные юные девушки и их кавалеры.

После открытия гостей ждет изысканный ужин с кулинарными шедеврами от шеф-повара Pupp и гала-концерт, а затем начнется основная танцевальная программа: вальсы, танго, фокстроты, ча-ча-ча и, конечно, знаменитая полночная кадриль.

Русский бал в Карловых варах второй год подряд устраивает один из самых престижных отелей Чехии «Империал» в сотрудничестве с российской компанией «Венский Бал Москва», которая известная во всем мире своими уникальными светскими проектами в Москве, Риме, Лондоне, Вене и других городах.

На бале будут присутствовать почетные гости: политики, дипломаты, представители общественности, искусства и бизнес-элиты из России, Чехии и других европейских стран.

Бал проходит при поддержке Магистрата Карловых Вар и Посольства Чешской Республики в РФ.

Дресс-код

Для дам – вечернее платье в пол

Для кавалеров – фрак, смокинг

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