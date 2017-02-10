Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 0 °C
Второй русский бал в Карловых Варах

Второй русский бал в Карловых Варах

Vladislava M 1338 0
Знаменитый чешский курорт Карловы Вары приглашает на грандиозное светское и культурное событие международного уровня – Второй русский бал.
Второй русский бал в Карловых Варах
Место:
гранд-отель Pupp
Время:
11.03.2017
Адрес:
Mirove namesti 2, Карловы Вары
Стоимость:
от 90 до 450 евро

11 марта в роскошном зале легендарного гранд-отеля Pupp, в котором останавливались Иоганн Вольфганг фон Гете, Иоганн Себастьян Бах и Рихард Вагнер,, состоится открытие Второго русского бала. Под звуки полонеза Чайковского из оперы «Евгений Онегин» в исполнении симфонического оркестра Карловых Вар бал торжественно откроют дебютанты – очаровательные юные девушки и их кавалеры.

После открытия гостей ждет изысканный ужин с кулинарными шедеврами от шеф-повара Pupp и гала-концерт, а затем начнется основная танцевальная программа: вальсы, танго, фокстроты, ча-ча-ча и, конечно, знаменитая полночная кадриль.

Русский бал в Карловых варах второй год подряд устраивает один из самых престижных отелей Чехии «Империал» в сотрудничестве с российской компанией «Венский Бал Москва», которая известная во всем мире своими уникальными светскими проектами в Москве, Риме, Лондоне, Вене и других городах.

На бале будут присутствовать почетные гости: политики, дипломаты, представители общественности, искусства и бизнес-элиты из России, Чехии и других европейских стран.

Бал проходит при поддержке Магистрата Карловых Вар и Посольства Чешской Республики в РФ.

Дресс-код

Для дам – вечернее платье в пол

Для кавалеров – фрак, смокинг

Заказ билетов по телефону +420 774 280 420

По всем вопросам и партнерским предложениям пишите по адресу marketing@420on.cz

Praha Vaclavske nam.57,  420on.cz

Рассказать всем:
Темы
Карловы Вары культура
Читайте
по теме 
51-й МКФ в Карловых Варах
23.06.2016 14:24 Кино
51-й МКФ в Карловых Варах
708 0
Максим Галкин в Праге и Карловых Варах с сольным концертом
07.03.2016 13:18 Шоу
Максим Галкин в Праге и Карловых Варах с сольным концертом
3312 1
50-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах
25.06.2015 07:30 Фестивали
50-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах
2179 0
Кинофестиваль в Карловых Варах 2014
19.03.2014 17:49 Кино
Кинофестиваль в Карловых Варах 2014
3247 0
Ближайшие события:
19
февраля
Ростовская группа Motorama даст концерт в Праге
Музыка
Ростовская группа Motorama даст концерт в Праге
635 0
21
февраля
Английская рок-группа The 1975 привезет в Прагу новое шоу
Музыка
Английская рок-группа The 1975 привезет в Прагу новое шоу
552 0
25
февраля
Культурная акция: Русские традиции и жизнь в Праге
Другие события
Культурная акция: Русские традиции и жизнь в Праге
1198 0
26
февраля
Сергей Бабкин с программой «Избранное Электричество» в Праге
Музыка
Сергей Бабкин с программой «Избранное Электричество» в Праге
974 0
27
февраля
Заслуженный артист РФ Григорий Лепс в Праге
Музыка
Заслуженный артист РФ Григорий Лепс в Праге
7019 0
с 19.12.2016
по 01.03.2017
Январские кинопремьеры в Чехии с самым высоким рейтингом ожидания
Кино
Январские кинопремьеры в Чехии с самым высоким рейтингом ожидания
885 0
01
марта
Виртуозная скрипачка из США Линдси Стирлинг в Праге
Музыка
Виртуозная скрипачка из США Линдси Стирлинг в Праге
758 0
02
марта
Американская инди-рок группа Band Of Horses впервые в Праге
Музыка
Американская инди-рок группа Band Of Horses впервые в Праге
363 0
02
марта
Пионер британского блюза Джон Мейолл приедет в Прагу в марте 2016
Музыка
Пионер британского блюза Джон Мейолл приедет в Прагу в марте 2016
594 0
05
марта
Александр Васильев с моноспектаклем «Загадка Коко Шанель» в Праге
Другие события
Александр Васильев с моноспектаклем «Загадка Коко Шанель» в Праге
1419 0



Мобильная версия