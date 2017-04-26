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Крупнейший хакатон в истории Праги: HACKPRAGUE 2017

Крупнейший хакатон в истории Праги: HACKPRAGUE 2017

Vladislava M 791 0
С 17 по 19 июня в Праге пройдет крупнейший 36-часовой хакатон с участием спикеров и менторов из Concur, Facebook и Google . Регистрация на участие идет до 11 мая. Авторы лучших проектов получат финансовые призы.
Крупнейший хакатон в истории Праги: HACKPRAGUE 2017
Место:
коворкинг К10
Время:
17.06.2017 - 19.06.2017
Адрес:
Koperníkova 2204/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
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С 17 по 19 июня 2017 года в Праге пройдет уникальная акция для центральной Европы – крупнейший в истории Чехии хакатон HackPrague. Для участия в хакатоне выберут 150 IT-специалистов (сбор заявок идет до 11 мая). Лучшая команда получит шанс выиграть 50 тысяч крон и заявить о себе. В рамках мероприятия будут читать лекции Джейсон Брукс из Facebook, Матеуш Балаш из Google, Якоб Ринглер из Concur и др.

«Наша цель – провести хакатон мирового уровня. У Праги для этого есть все условия: известность, удачное расположение и много талантов», – сказал главный организатор HackPrague Минг Три Пхам, студент информатики Йельского Университета.

HackPrague для 150 "хакеров" будет проходить в виноградском коворкинге К10 в выходные с 17 по 19 июня. Тему хакатона не задавали, так как участникам решили дать свободу выбора для разработок. Авторы лучших проектов получат финансовые премии.

Команде-победителю достанется 50 тысяч крон, обладателям 2-го и 3-го мест – 20 и 10 тысяч крон.

Регистрация на участие идет до 11 мая по этому адресу. Акция предназначена для всех девелоперов и дизайнеров, включая студентов и работающих специалистов.

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Темы
IT хакеры Прага конкурс
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