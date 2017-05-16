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«Ночь костелов» в Праге: бесплатные экскурсии, концерты, акции

«Ночь костелов» в Праге: бесплатные экскурсии, концерты, акции

Vladislava M 116 0
9 июня 2017 года в Праге и по всей Чехии пройдет культурная акция «Ночь костелов». В этот вечер откроется около 1500 костелов: можно будет бесплатно посмотреть интерьеры, послушать музыку и присоединиться к экскурсии.
«Ночь костелов» в Праге: бесплатные экскурсии, концерты, акции
Место:
костелы Праги и других городов Чехии
Время:
09.06.2017
Стоимость:
бесплатно

В «Ночь костелов», которая пройдет по всей Чехии 9 июня 2017 года, откроют свои двери для посетителей около 1500 храмов, молитвенных домов и часовен. В этот вечер каждый желающий сможет бесплатно посетить комментированные экскурсии, концерты, райские сады, башни и склепы, закрытые в обычные дни.

В рамках акции тысячи добровольцев подготовили 7000 разных культурных программ. Это не только экскурсии, но и музыкальные выступления, интересные встречи, лекции и духовные разговоры. Каждый храм и молитвенный дом предложит гостям что-то особенное. Это уникальная возможность для всех желающих ближе познакомиться с культурой костелов и христианством.

Только в Праге гостей будут ждать больше сотни храмов, включая и самые известные, и маленькие, но тоже очень интересные. Например, в Кафедральном соборе св. Вита на Пражском Граде в этот день пройдет приветствие кардинала Доминика Дуки, скрипичный концерт Ярослава Свеценого и концерт органной музыки. Посетители храма смогут присоединиться к бесплатным экскурсиям по колокольне и увидеть Святовацлавскую капеллу.

К берегу Влтавы пришвартуется понтон «Франтишек», который будет выполнять роль плавучего костела. Здесь будут проводить духовные беседы для желающих. Если беседовать вы не желаете, можно просто полюбоваться видом Праги с нового места.

Полный список участвующих в акции костелов и развлекательных программ представлен на сайте акции.

Акция «Ночь костелов» предназначена для всех, кто интересуется костелами, христианством, культурой и архитектурой. Цель проекта – повышать интерес общественности к гражданской и культурной ценности костелов.

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Темы
Акции культура отдых архитектура религия Прага Чехия
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