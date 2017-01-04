Новогодний спектакль для детей «Тайна запечного сверчка» в Праге

Русский детский драматический театр «Красный сарафан» в Праге приглашает детей и взрослых на удивительный новогодний спектакль «Тайна запечного сверчка» по мотивам сказки Геннадия Цыферова. Представление пройдет на сцене театра U Valšů.
Талантливые юные актеры в необычной и увлекательной форме расскажут зрителям историю детства великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.
Режиссер-постановщик Ирина Слепцова.
Начало спектакля – в 18:00.
Заказывайте билеты в кассе театра (222 333 999) и по телефону 731 832 239.