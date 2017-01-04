Новогодний спектакль для детей «Тайна запечного сверчка» в Праге

Vlada Marsheva 14:31 1

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14 января в 18:00 детский театр «Красный сарафан» приглашает на волшебный спектакль о детстве великого композитора В. А. Моцарта.

Место: Divadlo U Valšů Время: 14.01.2017 Адрес: Karolíny Světlé 18, Praha Стоимость: 100 крон детский билет, 150 крон взрослый билет