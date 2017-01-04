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Новогодний спектакль для детей «Тайна запечного сверчка» в Праге

Новогодний спектакль для детей «Тайна запечного сверчка» в Праге

Vlada Marsheva 1 0
14 января в 18:00 детский театр «Красный сарафан» приглашает на волшебный спектакль о детстве великого композитора В. А. Моцарта.
Новогодний спектакль для детей «Тайна запечного сверчка» в Праге
Место:
Divadlo U Valšů
Время:
14.01.2017
Адрес:
Karolíny Světlé 18, Praha
Стоимость:
100 крон детский билет, 150 крон взрослый билет

Русский детский драматический театр «Красный сарафан» в Праге приглашает детей и взрослых на удивительный новогодний спектакль «Тайна запечного сверчка» по мотивам сказки Геннадия Цыферова. Представление пройдет на сцене театра U Valšů.

Талантливые юные актеры в необычной и увлекательной форме расскажут зрителям историю детства великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Режиссер-постановщик Ирина Слепцова.

Начало спектакля – в 18:00.

Заказывайте билеты в кассе театра (222 333 999) и по телефону 731 832 239.

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Темы
театр Прага
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