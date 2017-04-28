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Спектакль «Эти свободные бабочки» по пьесе Леонарда Герша в Праге

Спектакль «Эти свободные бабочки» по пьесе Леонарда Герша в Праге

Vladislava M 39 0
4 и 5 мая в Большом зале РЦНК в Праге театр T-Art представит красивый спектакль с глубоким смыслом «Эти свободные бабочки». Спектакль по пьесе Леонарда Герша с успехом шел на Бродвее.
Спектакль «Эти свободные бабочки» по пьесе Леонарда Герша в Праге
Место:
РЦНК в Праге, Большой зал
Время:
04.05.2017 - 05.05.2017
Адрес:
Na Zátorce 1048/16, 160 00 Praha 6
Стоимость:
150-200 крон
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Пражский театр T-Art приглашает всех любителей американской драматургии на спектакль «Эти свободные бабочки» по пьесе американского драматурга и композитора Леонарда Герша (1922 – 2002). В 1972 году эта пьеса была поставлена на Бродвее с большим успехом.

Вас ждет трогательная, веселая и вместе с тем грустная история о молодых людях, жаждущих найти себя и стать свободными. Автор ставит философский вопрос: может ли вообще быть свободным человек, связанный обстоятельствами и чувствами? Или свобода свойственна только бабочкам?

Главный герой пьесы – молодой человек Дональд. Он только что вылез из-под материнского крыла и пытается начать самостоятельную взрослую жизнь в собственном доме – заваленном хламом чердаке. Оказывается, что в соседней квартире живет очаровательная юная актриса, которая мечтает попасть в Голливуд и питает к Дональду симпатию.

Жизнь кажется героям прекрасной, они верят в светлое будущее, пока в один момент молодая актриса не обнаруживает…

Но зачем раскрывать интригу преждевременно? Приходите 4 или 5 мая в РЦНК и посмотрите на этот чудесный спектакль своими глазами.

Бронируйте билеты по номеру: + 420 774 137 897

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