SmartPoint

Агентство недвижимости Smart Point: аренда и продажа недвижимости в Чехии, ипотека, юридическое сопровождение.

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Агентство недвижимости Smart Point в Праге помогает иностранцам купить недвижимость в Чехии. Также в наши услуги входит помощь в аренде жилой и коммерческой недвижимости в Чехии, ипотечное консультирование, переводы и юридическая поддержка.

Опытные специалисты помогают клиентам сориентироваться на рынке недвижимости и ипотечного кредитования, изучить цены и при желании купить в Чехии недвижимость недорого.

Если вас интересует продажа недвижимости в Чехии, мы также можем взять все заботы на себя. С нашей помощью ваша квартира будет продана по выгодной цене и в короткие сроки. Мы обеспечим эффективную компанию и бесплатно сделаем профессиональные фотографии объекта.

Звоните в агентство недвижимости Smart Point в Праге. Мы говорим на русском языке и находимся в самом центре Праги – на Вацлавской площади. Наш офис легко найти даже тем, кто не ориентируется в городе.

С нами продажа, аренда или покупка недвижимости в Чехии будет связана только с приятными впечатлениями.

Услуги Smart Point:

- Оценка рыночной стоимости недвижимости

- Качественная реклама

- Управление недвижимостью

- Подготовка и сбор документов

- Юридическое сопровождение сделки с русскоговорящим специалистом

- Услуги переводчика и фотографа – бесплатно

- Предоставление актуального каталога недвижимости

- Помощь в оформлении ипотеки

- Подбор объектов для инвестирования.