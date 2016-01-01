SmartPoint

Агентство недвижимости Smart Point в Праге помогает иностранцам купить недвижимость в Чехии. Также в наши услуги входит помощь в аренде жилой и коммерческой недвижимости в Чехии, ипотечное консультирование, переводы и юридическая поддержка.
Опытные специалисты помогают клиентам сориентироваться на рынке недвижимости и ипотечного кредитования, изучить цены и при желании купить в Чехии недвижимость недорого.
Если вас интересует продажа недвижимости в Чехии, мы также можем взять все заботы на себя. С нашей помощью ваша квартира будет продана по выгодной цене и в короткие сроки. Мы обеспечим эффективную компанию и бесплатно сделаем профессиональные фотографии объекта.
Звоните в агентство недвижимости Smart Point в Праге. Мы говорим на русском языке и находимся в самом центре Праги – на Вацлавской площади. Наш офис легко найти даже тем, кто не ориентируется в городе.
С нами продажа, аренда или покупка недвижимости в Чехии будет связана только с приятными впечатлениями.
Услуги Smart Point:
- Оценка рыночной стоимости недвижимости
- Качественная реклама
- Управление недвижимостью
- Подготовка и сбор документов
- Юридическое сопровождение сделки с русскоговорящим специалистом
- Услуги переводчика и фотографа – бесплатно
- Предоставление актуального каталога недвижимости
- Помощь в оформлении ипотеки
- Подбор объектов для инвестирования.