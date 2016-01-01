Страховая компания UNIQA

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Страховая компания UNIQA работает в Чехии с 1993 года и является универсальной страховой организацией. В течение всего своего существования на чешском рынке UNIQA входит в десятку крупнейших страховщиков ЧР.

UNIQA предлагает страхование здоровья для иностранцев по разным тарифам. Это комплексное медицинское страхование (стандартный тариф, тариф Komplex+ для тех, кто занимается экстремальным спортом, и тариф KOMPLEX2 для беременных женщин), а также страхование первой и неотложной помощи (тариф BASIC).

Страховой полис можно оформить в отделениях компании или онлайн. Компания использует стабильный финансовый капитал и ноу-хау австрийского акционера UNIQA International AG.

Сайт: www.uniqa.cz