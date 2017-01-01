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Если у Вас сломался ноутбук, вышел из строя графический чип или другая микросхема и Вам предложили заменить материнскую плату по цене от 5000 крон до 11000 крон, не торопитесь, - это вы всегда успеете сделать. Мы не делаем замену материнской платы, мы делаем замену неисправного узла на материнской плате ноутбука (ремонт материнской платы ноутбука на уровне электроники), что уменьшает стоимость ремонта, приблизительно до 2500крон. Это еще не все, - содержать склад материнских плат на разные ноутбуки не выгодно, поэтому в большинстве случаев материнскую плату будут заказывать, а это от 2-х недель и более. Наш сервисный центр в Праге имеет склад самых популярных у производителей ноутбуков микросхем, которые имеют тенденцию через два-три года выходить из строя. Микросхемы намного дешевле материнских плат и мы можем себе это позволить, поэтому ремонт в нашем сервисном центре гораздо быстрее и дешевле, чем в аналогичных. Мы имеем большой опыт ремонта ноутбуков, поэтому зачастую, по определенным симптомам поведения ноутбука и модели ноутбука, можем определить неисправность, что опять же сэкономит Вам время и деньги на диагностику. С 2010 года наша компания осуществляет ремонт Apple в Праге, за 7 лет мы произвели ремонт более 3000 устройств фирмы Apple.