Ресторан Alcron *1 звезда Мишлена*

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Ресторан Alcron – один из лучших ресторанов Праги. Он работает с 1932 года. Гостей ждет приятный интерьер с интимным освещением. Зал рассчитан всего на 24 человека. Дегустационное меню ресторана содержит большой выбор деликатесов из рыбы и морепродуктов, приготовленных в необычном стиле талантливым шеф-поваром Романом Паулюсом.

Ресторан Alcron регулярно входит в ТОП-10 лучших ресторанов Праги в чешском путеводителе для гурманов Grand Restaurant. Также он уже несколько лет входит в престижный путеводитель Мишлена, который присудил ему 1 звезду.

Сайт: www.alcron.cz