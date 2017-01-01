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В рубриках:
Рестораны, кафе, бары // Рестораны // Чешские // Alcron

Alcron

Ресторан Alcron *1 звезда Мишлена*
220 0

Ресторан Alcron – один из лучших ресторанов Праги. Он работает с 1932 года. Гостей ждет приятный интерьер с интимным освещением. Зал рассчитан всего на 24 человека. Дегустационное меню ресторана содержит большой выбор деликатесов из рыбы и морепродуктов, приготовленных в необычном стиле талантливым шеф-поваром Романом Паулюсом.

Ресторан Alcron регулярно входит в ТОП-10 лучших ресторанов Праги в чешском путеводителе для гурманов Grand Restaurant. Также он уже несколько лет входит в престижный путеводитель Мишлена, который присудил ему 1 звезду.

Сайт: www.alcron.cz

 

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Контакты
+420 222 820 410
Štěpánská 40 Praha 1, 11000
ТЕГИ: рестораны, еда, Прага, Звезда Мишлена



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