Балетная студия Natali Classic

Русская балетная студия Natali Classic под руководством Наталии Мисюры: Совершенство в движении. Руководитель студии — Наталия Мисюра. Наталия — бывшая солистка Киевского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов артистов балета с 20-летним стажем творческой деятельности на лучших сценах России, Франции, Канады и Японии. Преподавательской деятельностью занимается с 1989 года как педагог-хореограф. Высшее хореографическое образование получила в Москве (ГИТИС) и в Киеве (Академия хореографии) у лучших мастеров русской балетной сцены (Семенова М.Н., Мэй В.П., Кирилова Г.Н., Лукашова И.П.). Цель студии — развитие эстетического движения и культуры отношения к искусству балета, музыки, театра. Классический танец, аналогично классической музыке, означает совершенный, вечный, вневременный, запечатленный в лучших произведениях прошлого, сохраняющей ценности в настоящем: ведь в нём — воплощение внутреннего мира человека, тончайших душевных нюансов.