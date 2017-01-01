S-mak - Ремонт, реконструкция квартир в Праге под ключ

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Ремонт, реконструкция квартир в Праге под ключ. Послеремонтная уборка в ПОДАРОК.

В ПОДАРОК - полная чистовая уборка помещений после ремонта.



Ремонтно-строительная компания S-Mak Прага. Услуги в сфере ремонта квартир, офисов и строительства домов. Работаем по Праге и в районе.



Делаем профессиональный ремонт, реконструкцию квартир, изысканный дизайн интерьеров и строим с нуля дома в Праге и районе.

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9 причин почему нас выбирают 95% клиентов:

Специалисты-строители с опытом работы более 10 лет.

100% Гарантия качества и сроков.

Бесплатный просчет стоимости.

Полный пакет рабочей документации.

Составление полной сметы.

Работаем по индивидуальным проектам.

Скидки на строительные материалы от партнеров.

Работаем по официальному договору.

Несколько вариантов решений.



Все легально - предоставляем все чеки, отчеты, списки выполненных работ, договора, свидетельства.

Бесплатная консультация. Приедем к вам, выслушаем ваши пожелания, расскажем свое виденье и как мы работаем. Вышлем подробную смету.



Если понравимся и подойдем вам, то работаем. А если нет, то у вас останется хорошее впечатление и идеи для ремонта.



Больше о нас на сайте https://s-mak.com Принимаем заявки круглосуточно.



или



Позвоните нам и наш менеджер подберет для вас лучшее время для просмотра вашей квартиры или офиса для оценки ремонтных работ.



+420 777-710-108



с 08:00 до 22:00 ежедневно.