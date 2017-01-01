S-mak - Ремонт, реконструкция квартир в Праге под ключ

Ремонт, реконструкция квартир в Праге под ключ. Послеремонтная уборка в ПОДАРОК.
В ПОДАРОК - полная чистовая уборка помещений после ремонта.
Ремонтно-строительная компания S-Mak Прага. Услуги в сфере ремонта квартир, офисов и строительства домов. Работаем по Праге и в районе.
Делаем профессиональный ремонт, реконструкцию квартир, изысканный дизайн интерьеров и строим с нуля дома в Праге и районе.
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9 причин почему нас выбирают 95% клиентов:
Специалисты-строители с опытом работы более 10 лет.
100% Гарантия качества и сроков.
Бесплатный просчет стоимости.
Полный пакет рабочей документации.
Составление полной сметы.
Работаем по индивидуальным проектам.
Скидки на строительные материалы от партнеров.
Работаем по официальному договору.
Несколько вариантов решений.
Все легально - предоставляем все чеки, отчеты, списки выполненных работ, договора, свидетельства.
Бесплатная консультация. Приедем к вам, выслушаем ваши пожелания, расскажем свое виденье и как мы работаем. Вышлем подробную смету.
Если понравимся и подойдем вам, то работаем. А если нет, то у вас останется хорошее впечатление и идеи для ремонта.
Больше о нас на сайте https://s-mak.com Принимаем заявки круглосуточно.
или
Позвоните нам и наш менеджер подберет для вас лучшее время для просмотра вашей квартиры или офиса для оценки ремонтных работ.
+420 777-710-108
с 08:00 до 22:00 ежедневно.